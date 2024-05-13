Блогерша Даша Квиткова призналась, худела ли с помощью Оземпика

Блогер Даша Квиткова призналась, колола ли себе "Оземпик"
Известный украинский блогер Даша Квиткова призналась, использовала ли она препарат для диабетиков во время похудения. Звезда после родов резко сбросила более 30 килограммов и спровоцировала слухи о том, что она колола "Оземпик".
Об этом она рассказала в программе "Ближче до зірок".
Как похудела Даша Квиткова
Сейчас среди звезд Голливуда стал популярен препарат для диабетиков "Оземпик". Его действующее вещество способствует снижению сахара в крови и аппетита, оказывает влияние на центры голода в головном мозге. Благодаря препарату также продлевается чувство сытости.
Пока ученые исследуют побочные действия препарата, многие знаменитости худеют без диет и тренировок.
Блогер Даша Квиткова во время беременности набрала более 30 килограммов и после родов ей быстро удалось избавиться от лишнего веса. Сама звезда опровергает все слухи и заявляет о том, что достигла фигуры мечты благодаря спорту и правильному питанию.
Она утверждает, что лекарственное средство отнимало бы у нее все силы и она бы не смогла активно заниматься в тренажерном зале.
"Если бы это был только этот препарат, я бы ничего не делала, потому что у меня бы сил не было делать те упражнения, которые я делаю. Единственное, за что я благодарю свое похудение и то, как я привела себя в порядок, это поблагодарить можно только питание и спортзал", — опровергла слухи Квиткова.
Напомним, блогер Даша Квиткова рассказала о холодных отношениях с бывшим мужем. Также девушка провела благотворительную тренировку для киевлян.
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