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Блогер Даша Квиткова призналась, колола ли себе "Оземпик"

13 мая 2024 20:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогерша Даша Квиткова призналась, худела ли с помощью Оземпика
Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер Даша Квиткова призналась, использовала ли она препарат для диабетиков во время похудения. Звезда после родов резко сбросила более 30 килограммов и спровоцировала слухи о том, что она колола "Оземпик".

Об этом она рассказала в программе  "Ближче до зірок".

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Как похудела Даша Квиткова

Сейчас среди звезд Голливуда стал популярен препарат для диабетиков "Оземпик". Его действующее вещество способствует снижению сахара в крови и аппетита, оказывает влияние на центры голода в головном мозге. Благодаря препарату также продлевается чувство сытости.

Пока ученые исследуют побочные действия препарата, многие знаменитости худеют без диет и тренировок.

Блогер Даша Квиткова во время беременности набрала более 30 килограммов и после родов ей быстро удалось избавиться от лишнего веса. Сама звезда опровергает все слухи и заявляет о том, что достигла фигуры мечты благодаря спорту и правильному питанию.

Цветочная к похудению
Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Она утверждает, что лекарственное средство отнимало бы у нее все силы и она бы не смогла активно заниматься в тренажерном зале.

"Если бы это был только этот препарат, я бы ничего не делала, потому что у меня бы сил не было делать те упражнения, которые я делаю. Единственное, за что я благодарю свое похудение и то, как я привела себя в порядок, это поблагодарить можно только питание и спортзал", — опровергла слухи Квиткова.

Напомним, блогер Даша Квиткова рассказала о холодных отношениях с бывшим мужем. Также девушка провела благотворительную тренировку для киевлян.

спорт
диета
блогеры
Даша Квиткова
украинские звезды
лишний вес
похудение

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