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Блогерка Verba після гендер-паті мучить фанатів мовчанням про стать дитини

12 серпня 2024 22:17
Галина Войтенко - Редактор
Вагітна блогерка Verba на гендер-паті дізналася стать своєї дитини — фото
Блогерка Verba на гендер-паті з нагоди вагітності. Фото: Instagram Verba
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська блогерка та інфлюенсерка Verba (Юлия Вербинець. — Ред.), яка зараз чекає на дитину, влаштувала гендер-паті. На святі дівчина дізналася стать дитини, але заінтригувала своїх підписників, не розкриваючи одразу всі карти.

Відповідними світлинами Verba поділилася на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Гендер-паті вагітної Verba

Нещодавно молода українська блогерка Verba, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, влаштувала гучну гендар-паті на честь своєї дитини. На святі дівчина дізналася, хто в неї буде, але вирішила поки не оголошувати це своїм підписникам.

Гендер-пати беременного блогера Verba
Гендер-паті вагітної блогерки Verba. Фото: Instagram Verba
Verba со своим другом Дмитрием Варваруком и его семьей
Verba зі своїм другом Дмитром Варваруком і його сім'єю на гендер-паті. Фото: Instagram Verba

Щоб фоловери одразу не дізналися, блогерка зробила на своїх світлинах з вечірки чорно-білий ефект. На фото Verba разом зі своїм чоловіком демонструє емоції від того, хто в них буде — хлопчик чи дівчинка.

"Ми вже знаємо", — написала Verba в підписі до своїх фотографій, заінтригувавши своїх фоловерів.

Публікація зі сторінки Verba
Чорно-білі фото Verba з гендер-паті. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новину Verba

Побачивши фотографії з гендер-паті української блогерки, її підписники не змогли пройти повз і почали реагувати на них. У коментарях фоловери почали вітати молоду пару і висловлювати свою думку щодо того, хто ж у животі Verba.

  • Хлопчик)) У дзеркальному зображенні на фото, де всі разом друзі
  • Вітаємо, нехай дитинка буде здоровою і щасливою у таких чудових батьків
  • Діма все спалив. В телефоні видно блакитний дим. Вітаю
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Вагітність блогерки Verba

Деякий період часу блогерки Verba не було ані видно, ані чутно в соціальних мережах. Підписники довго не могли зрозуміти, де ж дівчина, але згодом вона повернулася, і не одна, а з новиною про те, що вона незабаром стане мамою.

На своїй сторінці в соцмережі блогерка поділилася світлинами, де можна побачити її живіт і чоловіка поруч.  

Беременная Verba со своим мужем
Вагітна блогерка Verba зі своїм чоловіком на фотосесії. Фото: Instagram Verba

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Verba показала реакцію чоловіка на свою вагітність. 

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Verba відреагувала на хейт на свою адресу щодо обстрілу лікарні "Охматдит". 

Також ми повідомляли про те, що вагітна молода блогерка Verba згадала, яким нестерпним був токсикоз. 

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22:36 У Німеччині в притулку вбили біженця з України

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Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

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22:18 Треш-контент від Третьої штурмової — бійці показали кадри самоліквідації окупантів на Харківщині

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