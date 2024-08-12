Вагітна блогерка Verba на гендер-паті дізналася стать своєї дитини — фото

Блогерка Verba на гендер-паті з нагоди вагітності. Фото: Instagram Verba

Молода українська блогерка та інфлюенсерка Verba (Юлия Вербинець. — Ред.), яка зараз чекає на дитину, влаштувала гендер-паті. На святі дівчина дізналася стать дитини, але заінтригувала своїх підписників, не розкриваючи одразу всі карти.

Відповідними світлинами Verba поділилася на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Гендер-паті вагітної Verba

Нещодавно молода українська блогерка Verba, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, влаштувала гучну гендар-паті на честь своєї дитини. На святі дівчина дізналася, хто в неї буде, але вирішила поки не оголошувати це своїм підписникам.

Гендер-паті вагітної блогерки Verba. Фото: Instagram Verba

Verba зі своїм другом Дмитром Варваруком і його сім'єю на гендер-паті. Фото: Instagram Verba

Щоб фоловери одразу не дізналися, блогерка зробила на своїх світлинах з вечірки чорно-білий ефект. На фото Verba разом зі своїм чоловіком демонструє емоції від того, хто в них буде — хлопчик чи дівчинка.

"Ми вже знаємо", — написала Verba в підписі до своїх фотографій, заінтригувавши своїх фоловерів.

Чорно-білі фото Verba з гендер-паті. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новину Verba

Побачивши фотографії з гендер-паті української блогерки, її підписники не змогли пройти повз і почали реагувати на них. У коментарях фоловери почали вітати молоду пару і висловлювати свою думку щодо того, хто ж у животі Verba.

Хлопчик)) У дзеркальному зображенні на фото, де всі разом друзі

Вітаємо, нехай дитинка буде здоровою і щасливою у таких чудових батьків

Діма все спалив. В телефоні видно блакитний дим. Вітаю

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Вагітність блогерки Verba

Деякий період часу блогерки Verba не було ані видно, ані чутно в соціальних мережах. Підписники довго не могли зрозуміти, де ж дівчина, але згодом вона повернулася, і не одна, а з новиною про те, що вона незабаром стане мамою.

На своїй сторінці в соцмережі блогерка поділилася світлинами, де можна побачити її живіт і чоловіка поруч.

Вагітна блогерка Verba зі своїм чоловіком на фотосесії. Фото: Instagram Verba

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Verba показала реакцію чоловіка на свою вагітність.

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Verba відреагувала на хейт на свою адресу щодо обстрілу лікарні "Охматдит".

Також ми повідомляли про те, що вагітна молода блогерка Verba згадала, яким нестерпним був токсикоз.