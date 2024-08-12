Беременный блогер Verba на гендер-пати узнала пол своего ребенка — фото

Блогер Verba на гендер-пати по случаю беременности. Фото: Instagram Verba

Молодой украинский блогер и инфлюэнсер Verba (Юлия Вербинец. — Ред.), которая сейчас ждет ребенка, устроила гендер-пати. На празднике девушка узнала пол ребенка, но заинтриговала своих подписчиков, не раскрывая сразу все карты.

Соответствующими фотографиями Verba поделилась на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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Гендер-пати беременной Verba

Недавно молодая украинский блогер Verba, которая находится на последних месяцах беременности, устроила громкую гендер-пати в честь своего ребенка. На празднике девушка узнала, кто у нее будет, но решила пока не объявлять это своим подписчикам.

Гендер-пати беременного блогера Verba. Фото: Instagram Verba

Verba со своим другом Дмитрием Варваруком и его семьей на гендер-пати. Фото: Instagram Verba

Чтобы фолловеры сразу не узнали, блогер сделала на своих фотографиях с вечеринки черно-белый эффект. На фото Verba вместе со своим мужем демонстрирует эмоции от того, кто у них будет — мальчик или девочка.

"Мы уже знаем", — написала Verba в подписи к своим фотографиям, заинтриговав своих фолловеров.

Черно-белые фото Verba с гендер-пати. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новость Verba

Увидев фотографии с гендер-пати украинского блогера, ее подписчики не смогли пройти мимо и начали реагировать на них. В комментариях фолловеры начали поздравлять молодую пару и высказывать свое мнение по поводу того, кто же в животе Verba.

Мальчик)) В зеркальном изображении на фото, где все вместе друзья

Поздравляем, пусть ребенок будет здоровым и счастливым у таких замечательных родителей

Дима все спалил. В телефоне виден голубой дым. Поздравляю

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Беременность блогера Verba

Некоторое время блогера Verba не было ни видно, ни слышно в социальных сетях. Подписчики долго не могли понять, где же девушка, но потом она вернулась, и не одна, а с новостью о том, что она скоро станет мамой.

На своей странице в соцсети блогер поделилась фотографиями, где можно увидеть ее живот и мужа рядом.

Беременный блогер Verba со своим мужем на фотосессии. Фото: Instagram Verba

Напомним, мы писали о том, что украинский блогер Verba показала реакцию мужа на свою беременность.

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Verba отреагировала на хейт в свой адрес касательно обстрела больницы "Охматдет".

Также мы сообщали о том, что беременный молодой блогер Verba вспомнила, каким невыносимым был токсикоз.