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Боролись за брак — стало известно, удалось ли спасти любовь Аффлеку и Лопес

2 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Боролись за брак — стало известно, удалось ли спасти любовь Аффлеку и Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес не смогла спасти брак с Беном Аффлеком. Друзья сообщили, что 51-летний актер и 55-летняя певица продолжают оформлять развод после того, как последняя попытка примирения в последние недели не удалась.

Об этом пишет Daily Mail.

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Документы о разводе пары "завершены, но еще не сданы", утверждали многочисленные источники. Эти новости последовали после того, как Аффлек купил новую "холостяцкую недвижимость" за 20,5 миллиона долларов у Пасифик Палисейдс в среду, 24 июля, в день, когда Лопес исполнилось 55 лет.

 

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Друзья Лопес утверждали, что внезапная покупка Аффлеком холостяцкого имения на день рождения была "ножом в сердце". Покупка состоялась через несколько дней после того, как пара выставила на рынок недвижимости свой особняк в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов.

Лопес также завершила продажу своего пентхауса с четырьмя спальнями в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов.

"Они завершили оформлять с ней документы на развод месяц назад, но ждут соответствующего часа. Тогда опубликуют совместное заявление, в котором скажут, что они очень любят друг друга и о том, как они боролись, чтобы все удалось, но ничего не получилось. Честно говоря, в итоге они не смогли прийти к компромиссу. То, что у них было раньше, исчезло, и они оба приняли это", — утверждает источник.

Они провели лето отдельно, Дженнифер преимущественно на восточном побережье, а Бен остается дома в Лос-Анджелесе.

 

Боролись за брак — стало известно, удалось ли спасти любовь Аффлеку и Лопес - фото 2
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Они даже провели вторую годовщину свадьбы 16 июля в разных городах. Сообщения о семейных неурядицах Аффлека и Лопес начали распространяться в мае, когда источники, близкие к паре, сообщили, что Бен переехал в арендованную квартиру за 100 000 долларов, и пара собирается продать свой "дом мечты".

Дом Аффлека был всего в нескольких минутах езды от Брентвудского дома бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Пара была жената с 2005 по 2018 год и имеет общих детей Вайолет, Финна, и Самуэля.

Холостякский дом Аффлека, это многомиллионный особняк с пятью спальнями, шестью ванными комнатами, зоной для завтрака и столовой, а также отдельной семейной комнатой, гардеробной, медиа-комнатой, туалетным залом и даже гостевым домом.

Дом был спроектирован архитектором Клиффом Мэйемом.

Проданный пентхаус Лопес — это дуплекс с четырьмя спальнями и 7,5 ванными комнатами.

Лопес осталась в Нью-Йорке после того, как недавно отпраздновала свой день рождения 24 июля в Хэмптонсе. Четвертое июля пара также провела по отдельности. Аффлек и Лопес поженились в часовне A Little White Wedding в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. Они снова сказали "да" на более пышной церемонии в следующем месяце в Джорджии в 2022 году.

Напомним, стало известно, как выглядит холостяцкий особняк Аффлека. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес устроила вечеринку в стиле Бриджертонов.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

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