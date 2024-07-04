Віталій Капранов прокоментував причини смерті брата

Українські письменники та громадські активісти Дмитро та Віталій Капранови. Фото: facebook.com/BratyKapranovy/

Відомий український письменник та громадський активіст Віталій Капранов вперше заговорив про те, що спровокувало смерть його брата-близнюка Дмитра. У чоловіка порвалася аорта і він пішов з життя прямо на руках рідної людини.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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За словами брата Дмитра Капранова, повномасштабне вторгнення РФ суттєво вкоротило життя його рідної людини. Віталій Капранов пояснив, що військова служба та атаки окупантів вплинули на його серце. Письменник болісно переніс втрату близької людини.

Українські письменники та громадські активісти Дмитро та Віталій Капранови. Фото: facebook.com/BratyKapranovy/

"Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом із Дмитром. Якби не було війни, він би ще пожив навіть із важкою хворобою. Два роки війни, служба в "Азові", обстріли — це ж усе впливає на здоров'я. Його не напряму вбив Путін. Разом із ним (росіяни. — Ред.) вбили й мене, але здаватися я все одно не збираюся", — пояснив письменник.

Смерть Дмитра Капранова

Письменник раптово пішов з життя 16 квітня 2024 року через проблеми із серцем. У чоловіка стався розрив аорти і лікарям не вдалося його врятувати. Дмитро Капранов помер на руках свого брата Віталія.

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