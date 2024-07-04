Виталий Капранов прокомментировал причины смерти брата

Украинские писатели и общественные активисты Дмитрий и Виталий Капрановы. Фото: facebook.com/BratyKapranovy/

Известный украинский писатель и общественный активист Виталий Капранов впервые заговорил о том, что спровоцировало смерть его брата-близнеца Дмитрия. У мужчины порвалась аорта и он ушел из жизни прямо на руках родного человека.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

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По словам брата Дмитрия Капранова, полномасштабное вторжение РФ существенно укоротило жизнь его родного человека. Виталий Капранов объяснил, что военная служба и атаки оккупантов повлияли на его сердце. Писатель болезненно перенес потерю близкого человека.

Украинские писатели и общественные активисты Дмитрий и Виталий Капрановы. Фото: facebook.com/BratyKapranovy/

"Я уже заплатил за это самую высокую цену, потому что фактически умер вместе с Дмитрием. Если бы не было войны, он бы еще пожил даже с тяжелой болезнью. Два года войны, служба в "Азове", обстрелы — это же все влияет на здоровье. Его не напрямую убил Путин. Вместе с ним (россияне. — Ред.) убили и меня, но сдаваться я все равно не собираюсь", — объяснил писатель.

Смерть Дмитрия Капранова

Писатель внезапно ушел из жизни 16 апреля 2024 из-за проблем с сердцем. У мужчины произошел разрыв аорты и врачам не удалось его спасти. Дмитрий Капранов скончался на руках своего брата Виталия.

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