Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В річницю смерті матері Пономарьов показав її архівне фото arrow

В річницю смерті матері Пономарьов показав її архівне фото

25 червня 2024 21:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Олександр Пономарьов в річницю смерті своєї матері показав її архівне фото
Співак Олександр Пономарьов. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У вівторок, 25 червня, виповнилось 20 років зі смерті матері співака Олександра Пономарьова. З цього приводу перший представник від України на "Євробаченні" (у 2003-му) зробив зворушливу публікацію.

Відповідний пост з’явився в соцмережах Пономарьова. 

Читайте також:

Річниця смерті матері Олександра Пономарьова

Співак, якому в серпні виповниться 51 рік, опублікував архівну  фотографію Любові Анатоліївни. На ньому вона позує в стильному капелюсі, а на її правому плечі сидить чорна-біла кішка. 

"Сьогодні 20 років, як тебе немає, мамо! Царство небесне рабі Божій Любові! Памʼятаємо", — підписав знімок Пономарьов. 

В коментарях свою підтримку висловили шанувальники народного артиста України, а також його зіркові колеги та друзі. 

  • Хай її душа з ангелами спочиває, — співачка Марія Бурмака.
  • Світла пам'ять та велика подяка за талановитого сина.
  • Яка красива мама. Вічна пам'ять!
  • Хай мама спочиває з Богом, — співак Михайло Хома (Dzidzio).

Щодо батька Пономарьова, то він пішов з життя у віці 50 років (в 1997-му). Причиною став серцевий напад. За словами співака, він був ближчим з мамою, втім тата також любив. Пономарьов розповідав, що між батьками були напружені стосунки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Ірина Білик зі сльозами висловилась про друга, який загинув на фронті. Також ми писали, що поліція розкрила нові деталі смерті голлівудського актора Меттью Перрі.

смерть
українські зірки
батьки
Олександр Пономарьов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву