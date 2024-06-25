Олександр Пономарьов в річницю смерті своєї матері показав її архівне фото

Співак Олександр Пономарьов. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr

У вівторок, 25 червня, виповнилось 20 років зі смерті матері співака Олександра Пономарьова. З цього приводу перший представник від України на "Євробаченні" (у 2003-му) зробив зворушливу публікацію.

Відповідний пост з’явився в соцмережах Пономарьова.

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Співак, якому в серпні виповниться 51 рік, опублікував архівну фотографію Любові Анатоліївни. На ньому вона позує в стильному капелюсі, а на її правому плечі сидить чорна-біла кішка.

"Сьогодні 20 років, як тебе немає, мамо! Царство небесне рабі Божій Любові! Памʼятаємо", — підписав знімок Пономарьов.

В коментарях свою підтримку висловили шанувальники народного артиста України, а також його зіркові колеги та друзі.

Хай її душа з ангелами спочиває, — співачка Марія Бурмака.

Світла пам'ять та велика подяка за талановитого сина.

Яка красива мама. Вічна пам'ять!

Хай мама спочиває з Богом, — співак Михайло Хома (Dzidzio).

Щодо батька Пономарьова, то він пішов з життя у віці 50 років (в 1997-му). Причиною став серцевий напад. За словами співака, він був ближчим з мамою, втім тата також любив. Пономарьов розповідав, що між батьками були напружені стосунки.

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