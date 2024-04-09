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Брат хворого короля Чарльза з красунею-дружиною підмінив його на урочистій події

9 квітня 2024 13:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Брат хворого короля Чарльза з красунею дружиною підмінив його на урочистій події
Герцог і герцогиня Единбурзькі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Герцог і герцогиня Единбурзькі замінили короля Чарльза на офіційній події. Брат короля Великої Британії із дружиною спостерігав, як французькі солдати вперше в історії охороняють Букінгемський палац.

Про це пише Daily Mail.

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У Великій Британії відзначили 120-річчя дружніх відносин із Францією. Останнім часом члени королівської сім’ї замінюють короля, оскільки він відійшов від виконання королівських обов’язків під час лікування від раку.

 

Герцогиня Единбурзька. Фото: Reuters
Герцогиня Единбурзька. Фото: Reuters

 

Герцог і герцогиня Единбурзькі. Фото: Reuters
Герцог і герцогиня Единбурзькі. Фото: Reuters

 

Герцогиня Единбурзька. Фото: Reuters
Герцогиня Единбурзька. Фото: Reuters

Сердечна угода про Антанту була підписана в 1904 році і закріпила поліпшення відносин після наполеонівських війн. Вона розглядається як основа альянсу двох членів НАТО.

Герцог і герцогиня Единбурзькі пройшли повз 32 членів 1-го і 2-го піхотних полків Республіканської гвардії, а потім 40 гвардійців з роти шотландської гвардії F, вишикуваних навпроти своїх французьких колег.

До них приєдналися генерал сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу Великої Британії, начальник штабу армії Франції генерал П’єр Шилл і посол Франції у Великій Британії Хелен Дюшен.

Ця подія стала першим випадком, коли країна, що не входить до Співдружності, взяла участь у церемонії зміни варти.

Нагадаємо, стало відомо, як діти Кейт Міддлтон сприйняли її діагноз. А експерт з мови тіла розповів, що насправді відчував хворий король під час офіційного заходу.

Великобританія
Англія
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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