Брат хворого короля Чарльза з красунею-дружиною підмінив його на урочистій події
Герцог і герцогиня Единбурзькі замінили короля Чарльза на офіційній події. Брат короля Великої Британії із дружиною спостерігав, як французькі солдати вперше в історії охороняють Букінгемський палац.
Про це пише Daily Mail.
Брат короля Великої Британії замінив його на історичній події
У Великій Британії відзначили 120-річчя дружніх відносин із Францією. Останнім часом члени королівської сім’ї замінюють короля, оскільки він відійшов від виконання королівських обов’язків під час лікування від раку.
Сердечна угода про Антанту була підписана в 1904 році і закріпила поліпшення відносин після наполеонівських війн. Вона розглядається як основа альянсу двох членів НАТО.
Герцог і герцогиня Единбурзькі пройшли повз 32 членів 1-го і 2-го піхотних полків Республіканської гвардії, а потім 40 гвардійців з роти шотландської гвардії F, вишикуваних навпроти своїх французьких колег.
До них приєдналися генерал сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу Великої Британії, начальник штабу армії Франції генерал П’єр Шилл і посол Франції у Великій Британії Хелен Дюшен.
Ця подія стала першим випадком, коли країна, що не входить до Співдружності, взяла участь у церемонії зміни варти.
Нагадаємо, стало відомо, як діти Кейт Міддлтон сприйняли її діагноз. А експерт з мови тіла розповів, що насправді відчував хворий король під час офіційного заходу.
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