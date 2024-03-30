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Стало відомо, як діти Кейт Міддлтон сприйняли її діагноз

30 березня 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, як діти Кейт Міддлтон сприйняли її діагноз
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Інсайдери розповіли, як зараз почувається Кейт Міддлтон після того, як у неї діагностували рак, і як ця ситуація позначилася на їхній із принцом Вільямом сім'ї. За словами джерел, новина про хворобу дружини застала Вільяма зненацька.

Про це пише US Magazine.

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Розмова була важкою

Джерела кажуть, що Вільям був шокований новинами, але швидко взяв себе в руки й став для Кейт "справжньою опорою": "Кейт швидко втомлюється. Зараз їй потрібна підтримка Вільяма як ніколи. І Вільям намагається весь час бути поряд із Кейт і допомагає їй у всьому. День, коли сім'я дізналася про це, — це якраз той день, коли принц Вільям раптово змінив плани і не приїхав на похорон свого хрещеного батька, короля Греції Костянтина", — розповіли інсайдери.

 

Принц Вільям та принцеса Уельська. Фото: Reuters
Принц Вільям та принцеса Уельська. Фото: Reuters

Також джерела поділилися тим, як Кейт і Вільям розповіли про це дітям. Зі старшими дітьми пара була більш відвертою, але ця розмова була "важкою". Про це розповів Грант Харролд, який працював дворецьким протягом семи років, коли принцом Уельським ще був король Чарльз III.

"Я впевнений, що це була дуже важка розмова зі старшими дітьми. Для Луї розмова була більш абстрактною, ніж із Джорджем та Шарлоттою. Діти старшого віку розуміють більше, тому з ними розмова була трохи відвертішою, але, безперечно, в позитивному ключі, що дуже важливо. Ось чому, коли ви зараз дивитеся на фотографію Кейт з трьома дітьми, у вас на очах з'являються сльози. Матері така розмова дуже важлива, і Шарлотта з Джорджем нададуть їй хорошу підтримку", — говорить Грант.

 

Принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters
Принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters

42-річна Кейт у своєму відеозверненні теж згадала про це, зазначивши, що їм "потрібний був час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї".

 

Принцеса Уельська з дітьми. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з дітьми. Фото: Reuters

Відсутність Кейт Міддлтон на публіці із самого Різдва, після операції на черевній порожнині, стала приводом для численних теорій змови, аж до зради Вільяма, його позашлюбної дитини і навіть смерті Кейт.

Раніше рак також виявили у короля Чарльза ІІІ: на тлі хвороби він тимчасово відійшов від виконання королівських обов'язків.

Кейт Міддлтон
принц Джордж
принц Вільям
королівська родина

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