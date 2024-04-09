Брат больного короля Чарльза с красавицей женой подменил его на торжественное событие

Герцог и герцогиня Эдинбургские. Фото: Reuters

Герцог и герцогиня Эдинбургские заменили короля Чарльза на официальном событии. Брат короля Великобритании с супругой наблюдал, как французские солдаты впервые в истории охраняют Букингемский дворец.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Великобритании отметили 120-летие дружеских отношений с Францией. В последнее время члены королевской семьи заменяют короля, поскольку он отошел от исполнения королевских обязанностей во время лечения от рака.

Герцогиня Эдинбургская. Фото: Reuters

Герцог и герцогиня Эдинбургские. Фото: Reuters

Герцогиня Эдинбургская. Фото: Reuters

Сердечное соглашение об Антанте было подписано в 1904 году и закрепило улучшение отношений после наполеоновских войн. Оно рассматривается как основа альянса двух членов НАТО.

Герцог и герцогиня Эдинбургские прошли мимо 32 членов 1-го и 2-го пехотных полков Республиканской гвардии, а затем 40 гвардейцев из роты шотландской гвардии F, выстроенных напротив своих французских коллег.

К ним присоединились генерал сэр Патрик Сандерс, начальник генерального штаба Великобритании, начальник штаба армии Франции генерал Пьер Шилл и посол Франции в Великобритании Хелен Дюшен.

Это событие стало первым случаем, когда страна, не входящая в Содружество, приняла участие в церемонии смены караула.

Напомним, стало известно, как дети Кейт Миддлтон восприняли ее диагноз. А эксперт по языку тела рассказал, что действительно чувствовал больной король во время официального мероприятия.