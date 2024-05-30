Брэд Питт и Джордж Клуни вместе снялись в новом фильме - трейлер

Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни. Фото: скриншот YouTube

Известные голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились в новом фильме. Опытные актеры, которые за свою успешную карьеру снялись вместе в нескольких лентах, сыграют главные роли в комедийном боевике "Одинокие волки".

Трейлер нового экшена опубликовала кинокомпания Sony Pictures на YouTube.

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Брэд Питт и Джордж Клуни снова в команде

Мировые суперзвезды Джордж Клуни и Брэд Питт объединились в экшн-комедии "Одинокие волки". Актеры играют посредников, которых наняли для того, чтобы скрыть резонансное преступление. Они привыкли работать в одиночку, однако именно для этого дела героев объединили в команду.

Режиссером фильма стал Джон Уотс, а продюсерами выступили сами Питт и Клуни. В ленте также сыграют Остин Абрамс, Эми Райан и Пурна Джаганнатан.

Фото из фильма "Одинокие волки". Фото: скриншот YouTube

"Двое профессиональных "чистильщиков" вынуждены объединить усилия, чтобы скрыть следы громкого преступления. Однако неожиданно для них обычное дело превращается в настоящий беспорядок", — говорится в описании ленты.

Питт и Клуни дружат уже много лет. Актеры вместе снимались в трилогии фильмов о друзьях Оушена и также в ленте "Сжечь после прочтения".

Фото из фильма "Одинокие волки". Фото: скриншот YouTube

По разным источникам, они получили огромное удовольствие от совместной работы на съемочной площадке "Одиноких волков".

Напомним, актрису Рене Зеллвегер заметили в фирменной мини-юбке Бриджит Джонс на съемках франшизы "Без ума от мальчишки" в Лондоне. А также актер Леонардо Ди Каприо прошелся по магазинам с 16-летней племянницей.