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Леонардо Ді Капріо влаштував шопінг з 16-річною племінницею — фото

28 травня 2024 17:19
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леонардо Ді Капріо прогулявся з племінницею по бутикам — фото
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо прогулявся зі своєю 16-річною племінницею Норманді Фаррар центральними вулицями Беверлі-Хіллз. Зірка влаштував дівчині щедрий шопінг.

Про це пише Daily Mail.

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Знаменитого актора помітили під час прогулянки із його батьком, Джорджем Ді Капріо, та мачухою, Пеггі Фаррар, Зірка вирішив побалувати свою племінницю Норманді Фаррар та оплатив її одяг люксових брендів. Папараці помітили у руках дівчини пакуванням з бутиків Tiffany & Co. та Prada.

Норманді виглядала щасливою, коли йшла вулицями тримаючи в руках обновки.

Сам же Ді Капріо намагався заховатися від очей перехожих під час прогулянки. Актор вдягнув чорну бейсболку "Доджерс", синю маску на обличчя, темну куртку та сіру футболку.

Леонардо Ді Капріо на шопінгу
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BackGrid
Леонардо Ді Капріо з племінницею
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо з племінницею Норманді та татом Джорджем. Фото: BackGrid
Леонардо Ді Капріо пройшовся по бутикам з племінницею
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо з племінницею Норманді. Фото: BackGrid
Леонардо Ді Капріо з родиною
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо з племінницею Норманді та татом Джорджем та мачухою Пеггі. Фото: BackGrid

Батьки Норманді, Чаріті Мур та Адам Фаррар не були присутні на прогулянці. Вони мають серйозні проблеми із законом. У 2016 році Адам і Чаріті були арештовані за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Адама затримали в Техасі, де він оселився з донькою — нелегально, оскільки Нормані була на утриманні суду в Каліфорнії через судимості своїх батьків і не мала права виїжджати за межі штату. На той час дівчинці було лише шість років. 

Нагадаємо, Мадонна показала, як готується до концертів із дітьми. А також вчитель доньки Анджеліни Джолі розповів, якою у реальному житті є зіркова дівчина.

діти
кіно
одяг
магазини
Північна Америка
Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки

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