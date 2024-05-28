Леонардо Ді Капріо прогулявся з племінницею по бутикам — фото

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо прогулявся зі своєю 16-річною племінницею Норманді Фаррар центральними вулицями Беверлі-Хіллз. Зірка влаштував дівчині щедрий шопінг.

Про це пише Daily Mail.

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Знаменитого актора помітили під час прогулянки із його батьком, Джорджем Ді Капріо, та мачухою, Пеггі Фаррар, Зірка вирішив побалувати свою племінницю Норманді Фаррар та оплатив її одяг люксових брендів. Папараці помітили у руках дівчини пакуванням з бутиків Tiffany & Co. та Prada.

Норманді виглядала щасливою, коли йшла вулицями тримаючи в руках обновки.

Сам же Ді Капріо намагався заховатися від очей перехожих під час прогулянки. Актор вдягнув чорну бейсболку "Доджерс", синю маску на обличчя, темну куртку та сіру футболку.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BackGrid

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо з племінницею Норманді та татом Джорджем. Фото: BackGrid

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо з племінницею Норманді. Фото: BackGrid

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо з племінницею Норманді та татом Джорджем та мачухою Пеггі. Фото: BackGrid

Батьки Норманді, Чаріті Мур та Адам Фаррар не були присутні на прогулянці. Вони мають серйозні проблеми із законом. У 2016 році Адам і Чаріті були арештовані за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Адама затримали в Техасі, де він оселився з донькою — нелегально, оскільки Нормані була на утриманні суду в Каліфорнії через судимості своїх батьків і не мала права виїжджати за межі штату. На той час дівчинці було лише шість років.

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