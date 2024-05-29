Рене Зеллвегер знову приміряла легендарне міні на зйомках нової частини Бріджит Джонс
Акторка Рене Зеллвегер була помічена в фірмовій міні-спідниці Бріджит Джонс на зйомках франшизи у Камдені. 55-річна актриса, яка зіграла головну героїню в останніх трьох фільмах, зараз знімає четверту частину "Без розуму від хлопчиська" в Лондоні.
Про це пише Daily Mail.
Бріджит Джонс повертається у своїх стильних образах
Рене помітили у спідниці-шотландці та вінтажному синьо-сірому кардигані в поєднанні з білим стьобаним пальто. У майбутньому фільмі Бріджит насолоджується інтрижкою з молодим коханцем на ім’я Рокстар, якого грає зірка "Одного дня" Лео Вудол.
Акторка Айла Фішер також отримала головну роль у довгоочікуваному фільмі, зігравши подругу Бріджит.
Міні-спідниця героїні нагадає шанувальникам картини листування Бріджит з Деніелом в оригінальному фільмі, коли той написав їй електронний лист, побачивши її в дуже відвертому одязі.
У новому фільмі Бріджит зустрічається із рок-зіркою та вчителем фізкультури містером Уокером, якого грає актор із серіалу "12 років рабства" Чіветел Еджіофор, а також відроджує свої стосунки з Деніелом Клівером персонажем Г’ю Гранта.
Минулого тижня Чіветеля бачили на зйомках сцен, лише Г’ю та Колін Ферт, який у фільмі зіграє невелику роль покійного Марка Дарсі, ще не помічені в ролях.
Зйомки Бріджит Джонс розпочалися цього місяця і планується, що стрічка порадує глядачів на День Валентина.
Нагадаємо, відома акторка розповіла, чому відмовилась грати Бріджит Джонс. А раніше ми писали, хто з зірок залучений у зйомку продовежння "Бріджит Джонс".
Читайте Новини.LIVE!