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Рене Зеллвегер знову приміряла легендарне міні на зйомках нової частини Бріджит Джонс

29 травня 2024 12:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рене Зеллвегер знову приміряла легендарне міні на зйомках нової частини Бріджит Джонс
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjones/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Рене Зеллвегер була помічена в фірмовій міні-спідниці Бріджит Джонс на зйомках франшизи у Камдені. 55-річна актриса, яка зіграла головну героїню в останніх трьох фільмах, зараз знімає четверту частину "Без розуму від хлопчиська" в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

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Рене помітили у спідниці-шотландці та вінтажному синьо-сірому кардигані в поєднанні з білим стьобаним пальто. У майбутньому фільмі Бріджит насолоджується інтрижкою з молодим коханцем на ім’я Рокстар, якого грає зірка "Одного дня" Лео Вудол.

 

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: BackGrid

 

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках культового фільму Бріджит Джонс
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: BackGrid

 

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках фільму про пригоди Бріджит Джонс
Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: BackGrid

 

Акторка Айла Фішер також отримала головну роль у довгоочікуваному фільмі, зігравши подругу Бріджит.

Міні-спідниця героїні нагадає шанувальникам картини листування Бріджит з Деніелом в оригінальному фільмі, коли той написав їй електронний лист, побачивши її в дуже відвертому одязі.

У новому фільмі Бріджит зустрічається із рок-зіркою та вчителем фізкультури містером Уокером, якого грає актор із серіалу "12 років рабства" Чіветел Еджіофор, а також відроджує свої стосунки з Деніелом Клівером персонажем Г’ю Гранта.

Минулого тижня Чіветеля бачили на зйомках сцен, лише Г’ю та Колін Ферт, який у фільмі зіграє невелику роль покійного Марка Дарсі, ще не помічені в ролях.

Зйомки Бріджит Джонс розпочалися цього місяця і планується, що стрічка порадує глядачів на День Валентина.

Нагадаємо, відома акторка розповіла, чому відмовилась грати Бріджит Джонс. А раніше ми писали, хто з зірок залучений у зйомку продовежння "Бріджит Джонс".

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