Рене Зеллвегер знову приміряла легендарне міні на зйомках нової частини Бріджит Джонс

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjones/

Акторка Рене Зеллвегер була помічена в фірмовій міні-спідниці Бріджит Джонс на зйомках франшизи у Камдені. 55-річна актриса, яка зіграла головну героїню в останніх трьох фільмах, зараз знімає четверту частину "Без розуму від хлопчиська" в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

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Рене помітили у спідниці-шотландці та вінтажному синьо-сірому кардигані в поєднанні з білим стьобаним пальто. У майбутньому фільмі Бріджит насолоджується інтрижкою з молодим коханцем на ім’я Рокстар, якого грає зірка "Одного дня" Лео Вудол.

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: BackGrid

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: BackGrid

Акторка Рене Зеллевегер на зйомках франшизи про Бріджит Джонс. Фото: BackGrid

Акторка Айла Фішер також отримала головну роль у довгоочікуваному фільмі, зігравши подругу Бріджит.

Міні-спідниця героїні нагадає шанувальникам картини листування Бріджит з Деніелом в оригінальному фільмі, коли той написав їй електронний лист, побачивши її в дуже відвертому одязі.

У новому фільмі Бріджит зустрічається із рок-зіркою та вчителем фізкультури містером Уокером, якого грає актор із серіалу "12 років рабства" Чіветел Еджіофор, а також відроджує свої стосунки з Деніелом Клівером персонажем Г’ю Гранта.

Минулого тижня Чіветеля бачили на зйомках сцен, лише Г’ю та Колін Ферт, який у фільмі зіграє невелику роль покійного Марка Дарсі, ще не помічені в ролях.

Зйомки Бріджит Джонс розпочалися цього місяця і планується, що стрічка порадує глядачів на День Валентина.

Нагадаємо, відома акторка розповіла, чому відмовилась грати Бріджит Джонс. А раніше ми писали, хто з зірок залучений у зйомку продовежння "Бріджит Джонс".