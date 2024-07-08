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Брэд Питт впервые официально вышел в люди с почти вдвое младшей невестой

8 июля 2024 07:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Брэд Питт впервые официально вышел в люди с почти вдвое младшей невестой
Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Брэд Питт, которому в декабре прошлого года исполнилось 60 лет, впервые официально вышел в свет вместе со своей любимой, 34-летней Инес де Рамон. Пара посетила финал проходящего на трассе "Сильверстоун" в Нортгемптоншире Гран-при Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail.

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На чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" Инес решила прийти в нежно-голубом платье и черных ботильонах, а Брэд надел светлые брюки, желтую куртку и бежевую панаму. Перед фотографами пара появилась, крепко держась за руки.

 

Актер Брэд Питт с возлюбленной. Фото: instagram.com/viralpopculture/
Актер Брэд Питт с возлюбленной. Фото: instagram.com/viralpopculture/

 

Актер Брэд Питт с возлюбленной Инес де Рамон
Актер Брэд Питт с возлюбленной Инес де Рамон. Фото: instagram.com/viralpopculture/

 

Брэд Питт и дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, которая ранее была замужем за звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли, начали встречаться в конце 2022 года. Недавно пара съехалась, и все инсайдеры говорят, что эти отношения вышли на серьезный этап. В том числе источники уверяют, что Питт готов завести детей вместе с Инес и считает, что она станет прекрасной матерью. После того как Питт развелся с Анджелиной Джоли, многие из их общих детей публично встали на сторону матери.

Так, Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта "засранцем мирового класса" и обвинил его в том, что он держит детей в страхе. Захара в колледже представилась как Захара Марли Джоли, а Шайло вскоре после совершеннолетия представила документы, чтобы официально отказаться от родительской фамилии.

Напомним, Брэдд Питт решился на отчаянный шаг ради спасения отношений с детьми.

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