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Брэд Питт поразил реакцией на ужасную аварию, в которой едва не погиб его сын

2 августа 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Брэд Питт поразил реакцией на ужасную аварию, в которой едва не погиб его сын
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Брэд Питт "смущен" и расстроен тем, что не смог поговорить со своим сыном Паксом, находящимся в больнице после того, как врезался на своем велосипеде в заднюю часть автомобиля в Лос-Анджелесе. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что на бульваре Пакс был без шлема, когда его электрический байк врезался в заднюю часть автомобиля, остановившегося на красный свет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Свидетели на месте происшествия сказали, что Пакс сразу после аварии пожаловался на головную боль и боль в бедре. Прибывшие по вызову полиция и медики опасались, что у него кровоизлияние в мозг, поэтому срочно доставили его в больницу.

 

Сын Анджелины Джоли Пакс
Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

 

Водитель автомобиля выполнил свой долг, вышел и проверил травмированного Пакса до прибытия полиции и медиков.

Источник, близкий к Анджелине Джоли, сообщил, что она "находится рядом с Паксом в больнице, где он остается в стабильном состоянии". Полная степень его травм пока не известна.

Пакс был обижен на Питта после инцидента в частном самолете с Анджелиной в 2016 году. В сообщении в Instagram от 2020 года он назвал Питта "уродом мирового класса" и "ужасным человеком".

Но несмотря на отсутствие контакта, источник рассказал: "Бред расстроен и озабочен аварией Пакса, но он не может с ним связаться. Брэд очень расстраивается, когда слышит, что кто-то из детей может пострадать, и чувствует себя совершенно бессильным, потому что ничего не может сделать. Отец хочет пойти в больницу или позвонить ему. Он столько раз пробовал, но дети не отвечают на его звонки. Его руки связаны. Брэд не думает, что Пакс должен был ездить на скутере без шлема — он должен был быть в машине".

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

Пакса усыновила Джоли из детского дома во Вьетнаме, когда ему было три года. Он остается близким со своей матерью, как и его пятеро братьев и сестер, Мэддокс, Захара, Шайло, и близнецы Нокс и Вивьен.

Источник, близкий к Джоли, обвинил Питта в его разрыве отношений с Паксом. Развевшиеся супруги недавно поссорились после того, как Питт подал иск против Джоли на 67 миллионов долларов из-за продажи их винного бизнеса Miraval.

11 июля Пакса заметили, когда он катался по Лос-Анджелесу на электрическом велосипеде Talaria Sting R MX4 за 3000 долларов. На нем не было шлема. Законы Калифорнии требуют от всех водителей мотоциклов носить шлемы, а все младше 18 лет тоже должны носить их.

Джоли усыновила Пакса в Хошимине, Вьетнам, в 2007 году, когда ему было три года. Еще новорожденного его бросила биологическая мать, зависимая от героина.

Кроме Пакса, у них с Брэдом еще пятеро детей. Их трое биологических детей — дочь Шайло, 18 лет, и близнецы Нокс и Вивьен, 16 лет.

22-летнего Мэддокса усыновила Джоли из Камбоджи в 2002 году. 19-летнюю Захару усыновила Джоли из Эфиопии в 2005 году.

Позже Питт усыновил Мэддокса и Захару в 2006 году, а также Пакса в 2008 году. Питт и Джоли начали встречаться в 2005 году после разрыва Питта с Дженнифер Энистон. Они обручились в 2012 году и поженились в 2014 году в Миравале, Франции. Пакса не видели с Питтом после того, как Джоли подала на развод с актером в 2016 году. Джоли подала на развод после ссоры между Питтом и Мэддоксом на борту частного самолета, когда они летели из Франции в Калифорнию в 2016 году. Она утверждала, что он был в состоянии алкогольного опьянения и что он схватил ее за голову и тряс, а затем толкнул ее вниз, это якобы было связано с их детьми.

 

Анджелина Джоли с дочерью
Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

 

Его младшая дочь Вивьен, работавшая ассистентом Джоли, когда продюсировала бродвейскую музыкальную адаптацию "Аутсайдеров", указала свое имя как Вивьен Джоли в программе шоу — вместо того, чтобы использовать свое имя, которое раньше было указано как — Вивьен Джоли-Питт.

Напомним, очевидцы рассказали о травмах Пакса Джоли-Питт.

Анджелина Джоли Брэд Питт авария зарубежные звезды

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