Думали розбився насмерть — розповіли подробиці моторошної аварії, в яку потрапив син Анджеліни Джолі

Син Анджеліни Джолі Пакс. Фото: BACKGRID

Анджеліна Джолі приїхала до сина Пакса Джолі-Пітта, який залишається в лікарні після того, як отримав травму голови в жахливій аварії на електровелосипеді. 20-річний хлопець їхав у Лос-Анджелесі без шолома, коли врізався в задню частину автомобіля.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Син Анджеліни Джолі був без шолома

Джерело повідомило, що свідки, які жили неподалік, спочатку вважали, що Пакс загинув під час аварії, коли вони виявили його бездиханним на землі. Лише коли парамедики прибули на місце події, Пакс прийшов до тями.

49-річна Анджеліна поїхала до лікарні, щоб бути поруч із сином, стан якого зараз стабільний. Що стосується батька Пакса, Бреда Пітта, представник 60-річного актора відмовився від коментарі, чи планує він відвідати сина в лікарні.

Пакс, який, як і кілька інших його братів і сестер, віддаляється від свого знаменитого батька, їхав бульваром Лос-Феліс близько 5 години вечора, що призвело до того, що він опинився на зазвичай людній вулиці в години пік. За даними джерел у правоохоронних органах, він під'їжджав до перехрестя, коли врізався в задню частину автомобіля, який уже зупинився на червоне світло. Повідомляється, що водій автомобіля виконав свій обов’язок, вийшов і перевірив пораненого Пакса до прибуття поліції та медиків.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Хоча незрозуміло, де саме він зіткнувся з автомобілем, свідки на місці події сказали, що він скаржився на біль у стегні, і вони сказали, що він, схоже, пошкодив голову під час аварії.

Повідомляється, що перші служби реагування були стурбовані тим, що у Пакса міг бути крововилив у мозок, тому вони терміново доставили його до лікарні на випадок найгіршого. Однак пізніше джерела повідомили, що після госпіталізації Пакс був у стабільному стані, хоча повна ступінь його травми ще не ясна. Однак вони додали, що він, можливо, зможе повернутися додому увечері, через кілька годин після аварії.

Син Анджеліни Джолі Пакс. Фото: BACKGRID

В останні місяці Пакса бачили в Лос-Анджелесі, коли він катався на електричному велосипеді Talaria Sting R MX4, який коштує близько 3000 доларів, хоча невідомо, чи це був той самий велосипед, на якому він розбився. Востаннє його сфотографували на мотоциклі 11 липня. Примітно, що він не носив шолом, коли його зняли на велосипеді публічно.

Закони штату Каліфорнія вимагають від усіх велосипедистів і мотоциклістів молодше 18 років носити шоломи, але незрозуміло, чи тип велосипеда, на якому їхав Пакс у той час, вимагав від нього носіння шолома.

Окрім Пакса, якого Джолі усиновила у В’єтнамі у 2007 році у віці трьох років, у неї та її колишнього Бреда ще п’ятеро дітей: Меддокс, Захара, Шайло, і близнюки Нокс і Вів'єн.

Джолі усиновила Меддокса в Камбоджі в 2002 році, а пізніше всиновила Захару в 2005 році в Ефіопії, а Шайло, Нокс і Вів'єн — їхні біологічні діти.

Пізніше Пітт усиновив Меддокса і Захару в 2006 році, а також Пакса році.

Пітт і Джолі почали публічно зустрічатися незабаром після того, як він і його тодішня дружина Дженніфер Еністон оголосили про розлучення в 2005 році.

Зірки "Містер і місіс Сміт" роками залишалися неодруженими, незважаючи на те, що у них було багато усиновлених і біологічних дітей, але вони заручилися в 2012 році і, нарешті, одружилися в 2014 році.

Однак у 2016 році Анджеліна Джолі подала на розлучення.

Нагадаємо, засмученого Бреда Пітта побачили після новини, що Шайло хоче відмовитися від його прізвища. А раніше ми писали, що дочка Бреда Пітта зробила гучну заяву.