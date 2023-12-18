Брэдли Купер рассказал, какую мебель он запретил на съемках нового фильма
Накануне Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список номинантов кинопремии "Золотой глобус 2024". Одним из лидеров стал биографический фильм "Маэстро", основанный на истории жизни известного дирижера Леонарда Бернштейна. Исполнитель главной роли и режиссер фильма, американский актер Брэдли Купер, поделился интересными моментами съемок.
Об этом пишет издание Variety.
Что не любит на съемках Брэдли Купер
48-летний актер не только сыграл главную роль и стал режиссером фильма, он также выступил продюсером и со-сценаристом. Купер признался, что ввел запрет на стулья на съемочной площадке фильма. А также отказался от использования плейбека, где в комфортных условиях можно просмотреть отснятый материал.
"Я всегда ненавидел стулья на площадке: твоя энергия падает в ту минуту, когда ты садишься на стул… Я был кинематографистом, но я был и в позиции актера. И я научился помогать режиссеру прямо в поле. Когда я нашел в себе смелость написать и срежиссировать фильм, это стало для меня таким естественным изменением", — рассказал Брэдли.
Титулованный актер сказал, что зрителям может не понравиться "Маэстро", но Брэдли уверен: ему удалось отразить собственное видение. Над фильмом о Леонарде Бернстайне Купер работал в течение шести лет.
Напомним, ранее мы писали, что Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели. Также мы рассказывали, что певица KOLA подвергла критике украинцев, которые смотрят российские сериалы.
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