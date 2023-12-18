Брэдли Купер рассказал, какую мебель он запретил на съемках нового фильма

Американский актер Брэдли Купер. Фото: GQ

Накануне Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список номинантов кинопремии "Золотой глобус 2024". Одним из лидеров стал биографический фильм "Маэстро", основанный на истории жизни известного дирижера Леонарда Бернштейна. Исполнитель главной роли и режиссер фильма, американский актер Брэдли Купер, поделился интересными моментами съемок.

Об этом пишет издание Variety.

Читайте также:

Что не любит на съемках Брэдли Купер

48-летний актер не только сыграл главную роль и стал режиссером фильма, он также выступил продюсером и со-сценаристом. Купер признался, что ввел запрет на стулья на съемочной площадке фильма. А также отказался от использования плейбека, где в комфортных условиях можно просмотреть отснятый материал.

"Я всегда ненавидел стулья на площадке: твоя энергия падает в ту минуту, когда ты садишься на стул… Я был кинематографистом, но я был и в позиции актера. И я научился помогать режиссеру прямо в поле. Когда я нашел в себе смелость написать и срежиссировать фильм, это стало для меня таким естественным изменением", — рассказал Брэдли.

Титулованный актер сказал, что зрителям может не понравиться "Маэстро", но Брэдли уверен: ему удалось отразить собственное видение. Над фильмом о Леонарде Бернстайне Купер работал в течение шести лет.

Напомним, ранее мы писали, что Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели. Также мы рассказывали, что певица KOLA подвергла критике украинцев, которые смотрят российские сериалы.