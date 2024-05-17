Бредлі Купер вийшов на прогулянку з донечкою — фото

Бредлі Купера підловили з донькою від Ірини Шейк під час прогулянки
Голлівудський актор Бредлі Купер був помічений під час прогулянки зі своєю шестирічною донечкою Леєю в Нью-Йорку. Зірка тримав дівчинку за руку.
Про це пише Daily Mail.
Щасливий татусь Бредлі Купер
Купер обрав для прогулянки легку куртку Adidas на блискавці та сіре худі. Повсякденний образ актор доповнив спортивними штанами вільного крою, чорними кросівками Nike й темними сонцезахисними окулярами.
Дівчинка вдягла на прогулянку блакитне худі зі смайлами, подовжені шорти та кросівки червоного кольору.
Донька Леа народилася у 2017 році в шлюбі актора з моделлю Іриною Шейк. Пара почала зустрічатися у 2015 році, і їх відносини тривали чотири роки. Купер і Шейк залишаються в дружніх стосунках і разом виховують доньку.
Через деякий час Купер почав зустрічатися із топ-моделлю Джіджі Хадід. Пара офіційно підтвердила стосунки в січні 2024 року.
Нагадаємо, вагітну Гейлі Бібер помітили на прогулянці у Лос-Анджелесі. А також співачка Ріанна замилувала сімейними кадрами у день народження сина.
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