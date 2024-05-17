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Бредлі Купера підловили з донькою від Ірини Шейк під час прогулянки

17 травня 2024 11:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бредлі Купер вийшов на прогулянку з донечкою — фото
Голлівудський актор Бредлі Купер. Фото: Associated Press
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Голлівудський актор Бредлі Купер був помічений під час прогулянки зі своєю шестирічною донечкою Леєю в Нью-Йорку. Зірка тримав дівчинку за руку.

Про це пише Daily Mail.

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Купер обрав для прогулянки легку куртку Adidas на блискавці та сіре худі. Повсякденний образ актор доповнив спортивними штанами вільного крою, чорними  кросівками Nike й темними сонцезахисними окулярами. 

Дівчинка вдягла на прогулянку блакитне худі зі смайлами, подовжені шорти та кросівки червоного кольору.

Бредлі Купер із донькою прогулюється Нью-Йорком
Голлівудський актор Бредлі Купер з донечкою Леєю. Фото: Backgrid
Бредлі Купер йде за руку зі своєю донечкою Леєю
Голлівудський актор Бредлі Купер з донечкою Леєю. Фото: Backgrid

Донька Леа народилася у 2017 році в шлюбі актора з моделлю Іриною Шейк. Пара почала зустрічатися у 2015 році, і їх відносини тривали чотири роки. Купер і Шейк залишаються в дружніх стосунках і разом виховують доньку.

Через деякий час Купер почав зустрічатися із топ-моделлю Джіджі Хадід. Пара офіційно підтвердила стосунки в січні 2024 року.

Бредлі Купер з новою обраницею
Голлівудський актор Бредлі Купер з топ-моделлю Джіджі Хадід. Фото: ELLE

Нагадаємо, вагітну Гейлі Бібер помітили на прогулянці у Лос-Анджелесі. А також співачка Ріанна замилувала сімейними кадрами у день народження сина.

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