Бредлі Купер вийшов на прогулянку з донечкою — фото

Голлівудський актор Бредлі Купер. Фото: Associated Press

Голлівудський актор Бредлі Купер був помічений під час прогулянки зі своєю шестирічною донечкою Леєю в Нью-Йорку. Зірка тримав дівчинку за руку.

Про це пише Daily Mail.

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Купер обрав для прогулянки легку куртку Adidas на блискавці та сіре худі. Повсякденний образ актор доповнив спортивними штанами вільного крою, чорними кросівками Nike й темними сонцезахисними окулярами.

Дівчинка вдягла на прогулянку блакитне худі зі смайлами, подовжені шорти та кросівки червоного кольору.

Голлівудський актор Бредлі Купер з донечкою Леєю. Фото: Backgrid

Голлівудський актор Бредлі Купер з донечкою Леєю. Фото: Backgrid

Донька Леа народилася у 2017 році в шлюбі актора з моделлю Іриною Шейк. Пара почала зустрічатися у 2015 році, і їх відносини тривали чотири роки. Купер і Шейк залишаються в дружніх стосунках і разом виховують доньку.

Через деякий час Купер почав зустрічатися із топ-моделлю Джіджі Хадід. Пара офіційно підтвердила стосунки в січні 2024 року.

Голлівудський актор Бредлі Купер з топ-моделлю Джіджі Хадід. Фото: ELLE

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