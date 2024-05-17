Брэдли Купер вышел на прогулку с дочерью.

Голливудский актер Брэдли Купер. Фото: Associated Press

Голливудский актер Брэдли Купер был замечен во время прогулки со своей шестилетней дочкой Леей в Нью-Йорке. Звезда держал девочку за руку.

Об этом пишет Daily Mail.

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Купер выбрал для прогулки легкую куртку Adidas на молнии и серую худи. Повседневный образ актер дополнил спортивными брюками свободного кроя, черными кроссовками Nike и темными очками.

Девочка надела на прогулку голубое худи со смайлами, удлиненные шорты и кроссовки красного цвета.

Голливудский актер Брэдли Купер с дочкой Леей. Фото: Backgrid

Голливудский актер Брэдли Купер с дочкой Леей. Фото: Backgrid

Дочь Леа родилась в 2017 году в браке актера с моделью Ириной Шейк. Пара начала встречаться в 2015 году, и их отношения продлились четыре года. Купер и Шейк остаются в дружеских отношениях и вместе воспитывают дочь.

Через некоторое время Купер стал встречаться с топ-моделью Джиджи Хадид. Пара официально подтвердила отношения в январе 2024 года.

Голливудский актер Брэдли Купер с топ-моделью Джиджи Хадид. Фото: ELLE

Напомним, беременную Гейли Бибер заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. А также певица Рианна восхитила семейными кадрами в день рождения сына.