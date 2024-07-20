Бренд Adidas со скандалом отменил рекламную кампанию с моделью Беллой Хадид

Модель Белла Хадида. Фото: instagram.com/bellahadidbrasil/

Бренд Adidas удалил рекламную кампанию, в которой участвовала модель Белла Хадида, и извинился перед покупателями. Белла Хадид, 27-летняя модель палестино-голландского происхождения, рекламировала перезапуск линии кроссовок SL 72, созданных Adidas для Олимпиады 1972 года в Мюнхене. На тех Играх палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" убила 11 членов сборной Израиля и местного полицейского.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Adidas после публичной критики заявили: "Мы осознаем, что покупателями были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно ненамеренными — и просим прощения за любое причиненную обиду или беспокойство. Мы пересматриваем часть оставшейся кампании. Мы верим в спорт как объединяющую силу во всем мире и продолжим наши усилия по защите и равенства во всем, что мы делаем".

По поводу участия Беллы Хадид в рекламной кампании Adidas высказывались представители Американского еврейского комитета. Они назвали это "вопиющей ошибкой".

"Выбор открытой в своих антиизраильских высказываниях модели, чтобы напомнить об этих трагических Олимпийских играх, является либо огромным упущением, либо преднамеренным подстрекательством. Ни то, ни другое неприемлемо", — заявляли представители Американского еврейского комитета в соцсети.

Для Беллы Хадид это уже не первая "отмена" из-за ее высказанной позиции по поводу атак ХАМАС на пограничные с сектором Газа территории Израиля. В ноябре 2023 года с ней прекратил сотрудничество Dior. Тогда на ее место взяли израильскую модель Май Тагер.

Напомним, дочь Мадонны позировала в откровенной рекламе дизайнерской одежды. А раньше мы писали, что Рианна снялась в рекламе собственного бренда белья.