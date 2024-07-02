Ріанна у райському куточку позувала у прозорій білизні

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка Ріанна поділилася знімками у спідній білизні на балконі. 36-річна зірка сфотографувалася у рекламній кампанії своєї лінії Savage X Fenty.

Фото виклала на офіційній сторінці бренду.

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Поп-зірка в напівпрозорому чорному комплекті. Доповнила свій образ чорними туфлями на підборах і сліпучими прикрасами. Ріанна підписала допис: "Оригінальна співпраця Rihanna X з Адамом Селманом для Savage X повертається".

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка, яка очолює чарти, та її давній партнер-репер A$AP Rocky є батьками синів RZA та Riot.

Ріанна та A$AP — справжнє ім'я Ракім Майєрс — були друзями протягом багатьох років, а також працювали разом, перш ніж вони закохалися чотири роки тому і створили сім'ю. У 2013 році Роккі відкрив американську частину світового туру Rihanna's Diamonds. Того ж року Ріанна також знялася в його музичному кліпі Fashion Killa. У листопаді 2020 року інсайдер розповів People, що давні друзі стали парою.

В інтерв’ю GQ у 2021 році Роккі сказав, що Ріанна була "коханням його життя" та "єдиною". У квітні 2022 року вона розповіла Vogue, що насправді не планує відразу заводити дітей зі співаком.

"Я завжди думала, що спочатку буде весілля, а потім дитина, але хто каже, що так має бути", — сказала вона.

Хоча фани раді новинкам косметичних та модних компаній артистки, але дехто зазначає, що їм більше до вподоби музика Ріанни, якою вона давно їх не балувала.

Нагадаємо, Даша Квіткова стала зіркою обкладинки модного глянцю. А раніше донька Мадонни знялась у відвертій рекламі.