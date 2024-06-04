Бренд Dior представил роскошную коллекцию звездным гостям в старинном замке

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

В Шотландии прошел показ новой круизной коллекции модного дома Dior. Шоу, проходившее в исторических садах замка Драммод, посетили Аня Тейлор-Джой, Розамунд Пайк, Мэйси Уильямс, Джерри Холливелл и многие другие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Этот показ стал первым случаем, когда модный дом Dior представил круизную коллекцию в историческом месте Шотландии, объединяя моду и искусство на фоне садов замка эпохи Ренессанса. Выбор локации является уважением наследию Кристиана Диора, поскольку сам модельер искал вдохновение в Шотландии при создании своей дебютной коллекции в 1947 году, а также проводил в местных отелях выездные показы в середине 1950-х годов.

Актриса Мэйси Уильямс на показе бренда Dior. Фото: Reuters

Актриса Розамунд Пайк на показе бренда Dior. Фото: Reuters

Певица Джерри Голливелл на показе бренда Dior. Фото: Reuters

Актриса Аня Тейлор-Джой на показе бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Новая коллекция бренда Dior. Фото: Reuters

Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри продолжила традицию интегрировать местную культуру и ремесло в свои круизные коллекции. При создании коллекции Мария Грация вдохновлялась Марией Стюарт, правившей в Шотландии в XVI веке и казненной по приказу Елизаветы I. Стюарт занималась вышивкой, особенно перед вынесением приговора, что Кьюри запечатлела как юбки и платья. В основу коллекции легли: традиционная шотландская клетка в разных оттенках, аксессуары из кожи, объемные накидки-пончо, рукава и юбки-воланы, панк-эстетика с грубыми сапогами, чокерами на шее и жакетами, а также "местные" кашемировые материалы, твид и тартан. Критики отметили, что новая коллекция Dior, после ряда менее удачных сезонов, получилась достойной, интересной и живой.

Напомним, певица Рианна снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья. А раньше беременная модель Хейли Бибер стала лицом коллекции люксового бренда.