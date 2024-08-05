Ведущая Сара Дэвис рассказала о своей диете

Британская телеведущая поделилась советами, благодаря которым ей удалось похудеть на три размера
Британская телеведущая и звезда сериала "Логово драконов" Сара Дэвис поделилась секретами своего похудения . Она отказалась от некоторых продуктов и алкоголя.
Об этом пишет Today.
Ведущая Сара Дэвис о похудении
Сара, которая похудела с 50-го до 46-й размера, рассказала, что пережила "триггерный момент" во время съемок бизнес-шоу BBC в прошлом году. Выбирая образ, она расстроилась из-за того, что носит 50-й размер одежды и всю жизнь пытается скрыть недостатки фигуры под корректирующим бельем.
Ведущая отказалась от сладкого и продуктов, содержащих много углеводов и перестала употреблять алкоголь. После таких ограничений Сара стала себя гораздо лучше чувствовать.
"Мне пришлось померить всю свою одежду, и я была подавлена. Это был самый большой размер, который я когда-либо носила, и это меня очень расстроило. Я перестала есть шоколад и пирожные, а также сократила потребление углеводов и ела больше овощей, чем фруктов", — поделилась она.
Сара также включила в свой рацион комбучу – ферментированный напиток из чайного гриба.
Ведущая призналась, что сейчас наслаждается своей новой фигурой, а ее диета теперь была больше направлена на то, чтобы чувствовать себя здоровее, чем для того, чтобы быть худой.
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