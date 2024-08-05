Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Британская телеведущая поделилась советами, благодаря которым ей удалось похудеть на три размера arrow

Британская телеведущая поделилась советами, благодаря которым ей удалось похудеть на три размера

5 августа 2024 19:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ведущая Сара Дэвис рассказала о своей диете
Британская телеведущая Сара Дэвис. Фото: instagram.com/saradaviescc/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Британская телеведущая и звезда сериала "Логово драконов" Сара Дэвис поделилась секретами своего похудения . Она отказалась от некоторых продуктов и алкоголя.

Об этом пишет Today.

Читайте также:

Ведущая Сара Дэвис о похудении

Сара, которая похудела с 50-го до 46-й размера, рассказала, что пережила "триггерный момент" во время съемок бизнес-шоу BBC в прошлом году. Выбирая образ, она расстроилась из-за того, что носит 50-й размер одежды и всю жизнь пытается скрыть недостатки фигуры под корректирующим бельем.

Ведущая отказалась от сладкого и продуктов, содержащих много углеводов и перестала употреблять алкоголь. После таких ограничений Сара стала себя гораздо лучше чувствовать.

"Мне пришлось померить всю свою одежду, и я была подавлена. Это был самый большой размер, который я когда-либо носила, и это меня очень расстроило. Я перестала есть шоколад и пирожные, а также сократила потребление углеводов и ела больше овощей, чем фруктов", — поделилась она.

Сара также включила в свой рацион комбучу – ферментированный напиток из чайного гриба.

Сара Дэвис о своей диете
Ведущая Сара Дэвис к похудению. Фото: instagram.com/saradaviescc/
Сара Дэвис похудела на 3 размера
Ведущая Сара Дэвис после похудения. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Ведущая призналась, что сейчас наслаждается своей новой фигурой, а ее диета теперь была больше направлена на то, чтобы чувствовать себя здоровее, чем для того, чтобы быть худой.

Напомним, блоггер Анна Алхим рассказала о побочном действии "Оземпика". А также мы рассказывали, кто мотивировал певицу Кэти Перри сбросить лишний вес после беременности.

Великобритания диета телевидение зарубежные звезды похудение фигура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:35 Романчуков обвинили в провале на Олимпиаде и "даром" потраченые средства — комментатор вмешался

19:33 Смена специальности во время обучения — аннулирует ли это отсрочку

19:24 В Бангладеш начались смертоносные митинги после побега премьер-министра — что происходит сейчас

19:11 Минобороны вернуло поставщикам некачественное снаряжение стоимостью более 137 млн гривен

18:48 Будут мобилизовать в первую очередь — какие специалисты нужны ВСУ в августе

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

18:44 Львовским ОСМД могут частично компенсировать ремонт домов — какие условия

18:44 Гончаренко показал текст законопроекта об отмене мобилизации до 25 лет

18:41 Известный немецкий бренд одежды продал свой российский бизнес — СМИ назвали сумму

Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

19:35 Романчуков обвинили в провале на Олимпиаде и "даром" потраченые средства — комментатор вмешался

19:33 Смена специальности во время обучения — аннулирует ли это отсрочку

19:24 В Бангладеш начались смертоносные митинги после побега премьер-министра — что происходит сейчас

19:11 Минобороны вернуло поставщикам некачественное снаряжение стоимостью более 137 млн гривен

18:48 Будут мобилизовать в первую очередь — какие специалисты нужны ВСУ в августе

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

18:44 Львовским ОСМД могут частично компенсировать ремонт домов — какие условия

18:44 Гончаренко показал текст законопроекта об отмене мобилизации до 25 лет

18:41 Известный немецкий бренд одежды продал свой российский бизнес — СМИ назвали сумму

18:19 Памятники вместо смены названий — альтернатива переименованиям в Одессе

Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине