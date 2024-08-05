Ведущая Сара Дэвис рассказала о своей диете

Британская телеведущая Сара Дэвис. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Британская телеведущая и звезда сериала "Логово драконов" Сара Дэвис поделилась секретами своего похудения . Она отказалась от некоторых продуктов и алкоголя.

Об этом пишет Today.

Читайте также:

Ведущая Сара Дэвис о похудении

Сара, которая похудела с 50-го до 46-й размера, рассказала, что пережила "триггерный момент" во время съемок бизнес-шоу BBC в прошлом году. Выбирая образ, она расстроилась из-за того, что носит 50-й размер одежды и всю жизнь пытается скрыть недостатки фигуры под корректирующим бельем.

Ведущая отказалась от сладкого и продуктов, содержащих много углеводов и перестала употреблять алкоголь. После таких ограничений Сара стала себя гораздо лучше чувствовать.

"Мне пришлось померить всю свою одежду, и я была подавлена. Это был самый большой размер, который я когда-либо носила, и это меня очень расстроило. Я перестала есть шоколад и пирожные, а также сократила потребление углеводов и ела больше овощей, чем фруктов", — поделилась она.

Сара также включила в свой рацион комбучу – ферментированный напиток из чайного гриба.

Ведущая Сара Дэвис к похудению. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Ведущая Сара Дэвис после похудения. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Ведущая призналась, что сейчас наслаждается своей новой фигурой, а ее диета теперь была больше направлена на то, чтобы чувствовать себя здоровее, чем для того, чтобы быть худой.

Напомним, блоггер Анна Алхим рассказала о побочном действии "Оземпика". А также мы рассказывали, кто мотивировал певицу Кэти Перри сбросить лишний вес после беременности.