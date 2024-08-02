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Скандальна блогерка Алхім пояснила, чому була вимушена відмовитися від уколів Оземпіку

2 серпня 2024 11:02
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Алхім розповіла про побічні дії Оземпіку
Українська блогерка Анна Алхім. Фото: instagram.com/anna_alkhim66666/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Cкандальна українська блогерка Анна Алхім вперше розповіла про побічну дію популярного препарату "Оземпік", який багато зірок використовують для схуднення. Вона запевняє шанувальників в тому, що нині тримає себе у формі завдяки правильному харчуванню.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.

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@alkhim666

инст в блоке) ТГ канал - alhim69

♬ оригинальный звук - alkhim666

Нині блогерку заблокували в Instgram через заборонену законом рекламу казино. Вона часто спілкується із аудиторією і відповідає на питання, які цікавлять її підписників. Зокрема, в Алхім запитали, чи досі вона худне завдяки препарату для діабетиків "Оземпік".

Блогер зізналася, що вимушена була припинити ін'єкції через сильний біль у животі. За її словами, нині вона тримає вагу завдяки методу харчування дієтолога Катерини Толстікової.

"Чомусь люди досі впевнені у тому, що я продовжую худнути на Оземпіку, хоча це не так. Я його не колю вже більше пів року і зараз я на харчуванні Толстікової. Я їм багато вуглеводів, багато зелені. Я схудла він Оземпіку, однак, у мені від нього болів шлунок і довелося припинити його колоти. В останні місяці він не дуже мені допомагав і вага стояла", — пояснила Алхім.

Нагадаємо, телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому співпрацює з блогеркою Анною Алхім, яку раніше хейтив. А також через відпочинок із Алхім захейтили зірку серіалу "Кайдешева сім’я" Тараса Цимбалюка.

дієта блогери ліки українські зірки схуднення фігура Анна Алхім

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