Алхім розповіла про побічні дії Оземпіку

Скандальна блогерка Алхім пояснила, чому була вимушена відмовитися від уколів Оземпіку
Cкандальна українська блогерка Анна Алхім вперше розповіла про побічну дію популярного препарату "Оземпік", який багато зірок використовують для схуднення. Вона запевняє шанувальників в тому, що нині тримає себе у формі завдяки правильному харчуванню.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.
Алхім про Оземпік
@alkhim666
инст в блоке) ТГ канал - alhim69♬ оригинальный звук - alkhim666
Нині блогерку заблокували в Instgram через заборонену законом рекламу казино. Вона часто спілкується із аудиторією і відповідає на питання, які цікавлять її підписників. Зокрема, в Алхім запитали, чи досі вона худне завдяки препарату для діабетиків "Оземпік".
Блогер зізналася, що вимушена була припинити ін'єкції через сильний біль у животі. За її словами, нині вона тримає вагу завдяки методу харчування дієтолога Катерини Толстікової.
"Чомусь люди досі впевнені у тому, що я продовжую худнути на Оземпіку, хоча це не так. Я його не колю вже більше пів року і зараз я на харчуванні Толстікової. Я їм багато вуглеводів, багато зелені. Я схудла він Оземпіку, однак, у мені від нього болів шлунок і довелося припинити його колоти. В останні місяці він не дуже мені допомагав і вага стояла", — пояснила Алхім.
Нагадаємо, телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому співпрацює з блогеркою Анною Алхім, яку раніше хейтив. А також через відпочинок із Алхім захейтили зірку серіалу "Кайдешева сім’я" Тараса Цимбалюка.
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