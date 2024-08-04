Акторка Кеті Бейтс розповіла про свою дієту

Зірка "Американської історії жахів" схудла на 60 кілограмів — акторка поділилася секретом
Відома американська акторка Кеті Бейтс схудла на 60 кілограмів. Зірка поділилася секретом, завдяки якому вона позбавилася зайвої ваги.
Про це пише Hello.
Cекрет Кеті Бейтс
Зірка приголомшила на вечорі присвяченому серіалу "Метлок", що відбувся вихідними у Пасадені. Акторка приголомшила присутніх своєю стрункою фігурою та сяючим виглядом, скинувши понад 60 кілограмів. 76-річна Кеті обрала костюм, що підкреслював її вражаючу трансформацію.
В інтерв'ю для "Екстра" Кеті зізналася, що багато членів її родини хворіють на діабет. Зірка вирішила уникнути проблем зі здоров'ям, пов'язаних з цією хворобою та прийняла рішення позбавитися від зайвої ваги.
"Я зіткнулася з діабетом — це хвороба моєї родини, і я не хотіла з цим жити", — поділилася вона.
Свій успіх у схудненні вона пояснила усвідомленим харчуванням та описала просту, але ефективну техніку.
"Після того, як ви поїсте протягом 20-30 хвилин, ви відчуваєте мимовільне зітхання. Це зв'язок між шлунком і мозком, який говорить вам, що ви з'їли достатньо... і я виявила, що якщо ви прислухаєтеся до цього зітхання і відсунете тарілку всього на п'ять хвилин, ви зрозумієте, що ви ситі і вам не потрібно їсти більше", — розповіла акторка.
Акторка також нині боротьбу з лімфедемою — сильні набряки в запаленій тканині. Хвороба виникла через тривалу боротьбу із онкологією. Вперше їй діагностували рак яєчників першої стадії у 2003 році і їй вдалося вийти в ремісію завдяки курсу хіміотерапії. У 2012 році лікарі виявили пухлину в лівій молочній залозі, яку довелося видалити.
Схуднення Кеті значно полегшила симптоми лімфедеми.
"Я значно схудла, і це дуже допомогло з моїми симптомами. Мені все ще доводиться носити компресійні рукави та остерігатися укусів комах, бо це може призвести до сепсису", — додала вона.
Нині Кеті знімається у новому сезоні серіалу "Метлок", прем'єра якого запланована на жовтень.
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