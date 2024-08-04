Акторка Кеті Бейтс розповіла про свою дієту

Американська акторка Кеті Бейтс. Фото: FX

Відома американська акторка Кеті Бейтс схудла на 60 кілограмів. Зірка поділилася секретом, завдяки якому вона позбавилася зайвої ваги.

Про це пише Hello.

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Зірка приголомшила на вечорі присвяченому серіалу "Метлок", що відбувся вихідними у Пасадені. Акторка приголомшила присутніх своєю стрункою фігурою та сяючим виглядом, скинувши понад 60 кілограмів. 76-річна Кеті обрала костюм, що підкреслював її вражаючу трансформацію.

В інтерв'ю для "Екстра" Кеті зізналася, що багато членів її родини хворіють на діабет. Зірка вирішила уникнути проблем зі здоров'ям, пов'язаних з цією хворобою та прийняла рішення позбавитися від зайвої ваги.

"Я зіткнулася з діабетом — це хвороба моєї родини, і я не хотіла з цим жити", — поділилася вона.

Свій успіх у схудненні вона пояснила усвідомленим харчуванням та описала просту, але ефективну техніку.

"Після того, як ви поїсте протягом 20-30 хвилин, ви відчуваєте мимовільне зітхання. Це зв'язок між шлунком і мозком, який говорить вам, що ви з'їли достатньо... і я виявила, що якщо ви прислухаєтеся до цього зітхання і відсунете тарілку всього на п'ять хвилин, ви зрозумієте, що ви ситі і вам не потрібно їсти більше", — розповіла акторка.

Акторка також нині боротьбу з лімфедемою — сильні набряки в запаленій тканині. Хвороба виникла через тривалу боротьбу із онкологією. Вперше їй діагностували рак яєчників першої стадії у 2003 році і їй вдалося вийти в ремісію завдяки курсу хіміотерапії. У 2012 році лікарі виявили пухлину в лівій молочній залозі, яку довелося видалити.

Схуднення Кеті значно полегшила симптоми лімфедеми.

"Я значно схудла, і це дуже допомогло з моїми симптомами. Мені все ще доводиться носити компресійні рукави та остерігатися укусів комах, бо це може призвести до сепсису", — додала вона.

Американська акторка Кеті Бейтс на заході, присвяченому серіалу "Метлок". Фото: FXФото: CBS Photo Archive

Нині Кеті знімається у новому сезоні серіалу "Метлок", прем'єра якого запланована на жовтень.

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