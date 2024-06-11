Стало известно, кто мотивирует короля Чарльза помириться с принцем Гарри

Король Чарльз с супругой Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз хочет помириться с принцем Гарри, поскольку ему не хватает общения с внуками: детьми герцога Сассекского принцем Арчи и принцессой Лилибет. Отношения короля с младшим сыном испортились после того, как принц Гарри нелестно описал жизнь в королевской семье в своих мемуарах и шоу на Netflix.

Об этом пишет Mirror.

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Инсайдер также утверждает, что Карл не забыл о недавнем дне рождения Лилибет, которой на прошло неделе исполнилось три года. Король отправил внучке "подарок, сделанный от всей души, и открытку".

"Он ценит семью превыше всего. Какими бы ни были его отношения с сыном, ему не хватает встреч с внуками по видеосвязи", — утверждает источник, добавляя, что король "больше чем когда-либо" готов восстановить отношения с Гарри .

Своих родственников Гарри обвинил в расизме его к супруге Меган Маркл, а также заявил, что близкие не стали поддерживать герцогиню, когда ее начали травить. Кроме того, он утверждал, что всегда являлся лишь "запасным" вариантом наследника престола. По словам Гарри, его даже могли использовать в качестве донора, если бы с его братом принцем Уильямом что-нибудь случилось. После таких заявлений принца Гарри и Меган Маркл долго критиковали в СМИ и соцсетях: общественное мнение решило, что публично обсуждать скандалы с родственниками было неправильно и что герцоги Сассекские просто хотели привлечь к себе внимание и заработать на этом.

Этот скандал надолго испортил отношения принца Гарри с родственниками. После того, как у его отца обнаружили рак, принц Гарри отправился в Великобританию, однако провел с отцом совсем немного времени. Также появлялись сообщения, что принц Гарри готов снова взять на себя королевские обязанности, чтобы помочь отцу.

Несмотря на желание короля Чарльза помириться с младшим сыном, на возобновление отношений с братом, принцем Уильямом, Гарри, судя по всему, рассчитывать не стоит. Они не поддерживают общение, и даже о болезни Кейт Миддлтон, у нее тоже обнаружили рак, Гарри и Меган узнали из СМИ.

Напомним, король Чарльз встретился с Бекхэмом вместо своего сына. А раньше мы писали, что принца Гарри и Меган Маркл захитили из-за визита в Нигерию.