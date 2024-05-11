Шоу принца Гаррі та Меган Маркл — пару звинуватили у лицемірстві

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі похизувався своєю "президентською" командою безпеки з чотирьох осіб під час своєї поїздки до Нігерії. Критики стверджують, що поїздка до дев’ятої найнебезпечнішої країни Африки є "лицемірною" та назвали її "шоу Гаррі та Меган".

Про це пише Daily Mail.

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Для їхньої 72-годинної "приватної поїздки" у Гаррі та Меган є власна команда безпеки з чотирьох осіб, яку вони оплачують самі, а Нігерія забезпечує власний захист за величезні кошти.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Колишній офіцер королівської охорони Дай Дейвіс сказав: "Побачивши всю його охорону в президентському стилі, це дивує. Для пари, яка каже, що все, що вони хочуть, — це приватність, відвідати одне з найнебезпечніших місць у світі, і це не я кажу це, це також Міністерство закордонних справ, — це божевілля, і ви повинні запитати, чому", — переконаний офіцер.

За словами Дейвіса, було б набагато безпечніше та простіше, якби поранених нігерійських солдатів доставляли до Лондона, а не забезпечували всю цю безпеку та величезні витрати для країни, де багато хто живе менш ніж на 1,50 фунта стерлінгів на день. Треба запитати себе, чи це справді все про благодійність, чи це шоу Гаррі та Меган.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська під час візиту одягла білий блейзер Altuzarra Acacia за 1595 доларів, який вона раніше носила на Іграх Нескорених у Сіднеї в 2018 році. На той час Меган була вагітна першою дитиною пари, принцом Арчі, якому зараз п'ять років. Меган також оголила спину в персиковій максі-сукні без рукавів від каліфорнійського дизайнера Гайді Меррік, яка, як вважають, вперше була представлена в 2018 році, в рік королівського весілля Меган і Гаррі. Шовкова сукня з відкритою спиною, коштувала 572 долари, також має назву "Віндзор", що є офіційною назвою родичів королівської сім’ї Меган.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Пара відвідає волейбольний матч із пораненими військовослужбовцями в Абуджі. Принц Гаррі подорожував сам, коли він відвідав військовий госпіталь у Кадуні, регіоні, який Управління розвитку іноземних справ і розвитку Співдружності назвало забороненою зоною. Після того, як танцюристи зустріли його на червоній доріжці, Гаррі сказав глядачам: "Мені шкода, що я не взяв із собою дружину".

Кадуна є одним із найнебезпечніших штатів країни: у 2020 році було зареєстровано майже 2000 викрадень, а також повідомлення про насильство, включаючи зґвалтування.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Пара також відвідає неурядові організації, які вони підтримують в Абуджі та Лагосі, і відвідає баскетбольні та волейбольні матчі.

Нагадаємо, принц Гаррі у Великій Британії не зміг зустрітися із рідним батьком. А король Чарльз влаштував вечірку у Букінгемському саду.