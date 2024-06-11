Зоозащитники испортили первый официальный портрет короля Чарльза III

Британские активисты испортили портрет короля Чарльза
Первый официальный портрет короля Чарльза III в галерее Филиппа Молда в Лондоне испортили зоозащитники. Лицо монарха заклеили изображением анимационного персонажа Уоллеса.
Об этом пишет Daily Mail.
Что случилось с картиной короля Чарльза III
‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily— Animal Rising (@AnimalRising) Июнь 11, 2024
‼️Find out why King Charles, Patron of RSPCA обязаны попасть им в решетку Восстановленный Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB
Двое протестующих Animal Rising перелезли через веревки безопасности в галерее Филиппа Молда в Лондоне и на глазах у шокированных посетителей испортили королевскую картину.
Активисты закрыли лицо монарха изображением анимационного персонажа Уоллеса и приклеил к картине пузырь со словами о "жестокости" на королевских фермах.
"Никакого сыра, Громит. Взгляни на всю эту жестокость на фермах RSPCA", — говорится в сообщении.
Акция является попыткой зоозащитников привлечь внимание к недавнему расследованию 45 ферм RSPCA Assured, где было якобы обнаружено 280 нарушений законодательства.
Напомним, король Чарльз назначил звездного футболиста Дэвида Бекхэма послом Королевского благотворительного фонда. А также принца Гарри и Меган Маркл захейтили из-за визита в Нигерию.
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