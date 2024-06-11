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Британские активисты испортили портрет короля Чарльза

11 июня 2024 20:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зоозащитники испортили первый официальный портрет короля Чарльза III
Зоозащитники Animal Rising в галерее Филиппа Молда. Фото: скриншот из соцсети Х
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Первый официальный портрет короля Чарльза III в галерее Филиппа Молда в Лондоне испортили зоозащитники. Лицо монарха заклеили изображением анимационного персонажа Уоллеса.

Об этом пишет Daily Mail.

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Двое протестующих Animal Rising перелезли через веревки безопасности в галерее Филиппа Молда в Лондоне и на глазах у шокированных посетителей испортили королевскую картину.

Активисты закрыли лицо монарха изображением анимационного персонажа Уоллеса и приклеил к картине пузырь со словами о "жестокости" на королевских фермах.

"Никакого сыра, Громит. Взгляни на всю эту жестокость на фермах RSPCA", — говорится в сообщении.

Акция является попыткой зоозащитников привлечь внимание к недавнему расследованию 45 ферм RSPCA Assured, где было якобы обнаружено 280 нарушений законодательства.

Напомним, король Чарльз назначил звездного футболиста Дэвида Бекхэма послом Королевского благотворительного фонда. А также принца Гарри и Меган Маркл захейтили из-за визита в Нигерию.

картина
королевская семья
зоозащитники
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Великобритания
протесты

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