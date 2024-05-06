Гурт The Tiger Lillies долучився до зйомок комедії "У нього немає кота" — деталі

Британський гурт The Tiger Lillies. Фото: instagram.com/thetigerlillies/

Трек британського гурту The Tiger Lillies стане саундтреком для української гротескної короткометражної комедії "У нього немає кота". Режисер стрічки Артур Садовніков познайомився із музикантами на Одеському кінофестивалі.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

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Пісня гурту The Tiger Lillie стане саундтреком комедії "У нього немає кота"

За сюжетом комедії "У нього немає кота" головна героїня під час війни починає працювати в зоомагазині, куди її влаштовує кіт, що розмовляє, однак вона не знає, чи дійсно тварина з нею говорить, чи це просто галюцинації.

Кадри зі зйомок фільму "У нього немає кота". Фото: Instagram/thisisartursadovnikov

Кадри зі зйомок фільму "У нього немає кота". Фото: Instagram/thisisartursadovnikov

Режисер Артур Садовніков зізнався, що познайомився із музикантами на Одеському кінофестивалі та через соцмережі домовився про використання їх пісні для саундтреку "У нього немає кота". Зараз він намагається зараз умовити The Tiger Lillies знятися у комедії. Режисер також хоче залучити до зйомок Бориса Барського та Риму Зюбіну.

У зйомках стрічки взяв участь засновник американської компанії незалежного жанрового кіно Troma Entertainment — Ллойд Кауфман, адже йому дуже сподобався сюжет Садовнікова.

Британський гурт The Tiger Lillies

Гурт The Tiger Lillies був створений у 1989 році в Лондоні. У своїх виступах музиканти поєднують елементи трагікомедії, кабаре та чорного гумору.

Артисти співають на своїх концертах в екстравагантних костюмах та гримі. Візитівкою гурту є контртенор вокаліста Мартіна Жака в акомпануванні акордеона.

Британці активно підтримують Україну та організовували виступи у Києві після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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