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Британцы The Tiger Lillies присоединились к созданию украинской комедии

6 мая 2024 15:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Группа The Tiger Lillies присоединилась к съемкам комедии "У него нет кота" — детали
Британская группа The Tiger Lillies. Фото: instagram.com/thetigerlillies/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Трек британской группы The Tiger Lillies станет саундтреком для украинской гротескной короткометражной комедии "У него нет кота". Режиссер ленты Артур Садовников познакомился с музыкантами на Одесском кинофестивале.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

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По сюжету комедии "У него нет кота" главная героиня во время войны начинает работать в зоомагазине, куда ее устраивает говорящий кот, однако она не знает, действительно ли животное с ней говорит, или это просто галлюцинации.

Британская группа присоединилась к съемкам украинской комедии
Фото со съемок фильма "У него нет кота". Фото: Instagram/thisisartursadovnikov
Съемки украинской комедии "У него нет кота"
Фото со съемок фильма "У него нет кота". Фото: Instagram/thisisartursadovnikov

Режиссер Артур Садовников признался, что познакомился с музыкантами на Одесском кинофестивале и через соцсети договорился об использовании их песни для саундтрека комедии "У него нет кота". Сейчас он пытается уговорить The Tiger Lillies сняться в комедии. Режиссер также хочет привлечь к съемкам Бориса Барского и Риму Зюбину.

В съемках фильма принял участие основатель американской компании независимого жанрового кино Troma Entertainment — Ллойд Кауфман, ведь ему очень понравился сюжет Садовникова.

Британская группа The Tiger Lillies

Группа The Tiger Lillies была создана в 1989 году в Лондоне. В своих выступлениях музыканты совмещают элементы трагикомедии, кабаре и черного юмора.

Артисты поют на своих концертах в экстравагантных костюмах и гриме. Визитной карточкой группы является контртенор вокалиста Мартина Жака в аккомпанировании аккордеона.

Британцы активно поддерживают Украину и организовывали выступления в Киеве после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее мы писали, что у звезды фильма "Гуцулка Ксеня" обнаружили страшную болезнь. А также  рассказывали, сколько собрал украинский фильм "Я и Феликс" в кинотеатрах.

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