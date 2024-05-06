Группа The Tiger Lillies присоединилась к съемкам комедии "У него нет кота" — детали

Британцы The Tiger Lillies присоединились к созданию украинской комедии
Трек британской группы The Tiger Lillies станет саундтреком для украинской гротескной короткометражной комедии "У него нет кота". Режиссер ленты Артур Садовников познакомился с музыкантами на Одесском кинофестивале.
Об этом сообщает "Детектор медиа".
Песня группы The Tiger Lillie станет саундтреком комедии "У него нет кота"
По сюжету комедии "У него нет кота" главная героиня во время войны начинает работать в зоомагазине, куда ее устраивает говорящий кот, однако она не знает, действительно ли животное с ней говорит, или это просто галлюцинации.
Режиссер Артур Садовников признался, что познакомился с музыкантами на Одесском кинофестивале и через соцсети договорился об использовании их песни для саундтрека комедии "У него нет кота". Сейчас он пытается уговорить The Tiger Lillies сняться в комедии. Режиссер также хочет привлечь к съемкам Бориса Барского и Риму Зюбину.
В съемках фильма принял участие основатель американской компании независимого жанрового кино Troma Entertainment — Ллойд Кауфман, ведь ему очень понравился сюжет Садовникова.
Британская группа The Tiger Lillies
Группа The Tiger Lillies была создана в 1989 году в Лондоне. В своих выступлениях музыканты совмещают элементы трагикомедии, кабаре и черного юмора.
Артисты поют на своих концертах в экстравагантных костюмах и гриме. Визитной карточкой группы является контртенор вокалиста Мартина Жака в аккомпанировании аккордеона.
Британцы активно поддерживают Украину и организовывали выступления в Киеве после начала полномасштабного вторжения РФ.
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