У Катерини Молчанової виявили рак — подробиці

Українська акторка Катерина Молчанова. Фото: instagram.com/kate.molchanovaa/

Відома українська акторка Катерина Молчанова повідомила про серйозну хворобу. В артистки діагностували рак грудей.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Катерина Молчанова зізналася про те, що її рідні хворіли на рак молочної залози і вона щорічно проходила обов'язкові медогляди.

Після чергового візиту до лікаря в акторки виявили онкологію на ранній стадії. Їй зробили операцію та з'ясували, що пухлина виявилася неагресивною.

Молчанова подолала рак, однак для закріплення результату лікування має пройти місячний курс радіотерапії. Через те, що рак зірки гормонозалежний, вона вимушена протягом пяти років приймати препарати, які штучно вводять її організм у стан менопаузи.

Акторка розуміє, що останні декілька років пережила багато болю та стресів, однак дуже болісно сприйняла свій діагноз.

"Я встигла пережити розлучення, депресивний епізод із прийомом антидепресантів, повномасштабне вторгнення, біженство з дитиною, усі приколи життя мами з дитиною в іншій країні та рак. Кожен цей етап був максимально трансформуючим. Але рак якось швидко, без запитань, відсік все непотрібне", — розповіла вона.

Молчанова зараз проходить лікування у Німеччині, куди переїхала із дитиною після початку повномасштабного вторгнення РФ. Артистка зізналася, що завдяки такому страшному діагнозу переоцінила своє життя й тепер цінує кожен його момент.

Акторка стала відомою завдяки стрічкам "Гуцулка Ксеня", "Моя бабуся Фані Каплан" та "Рівень чорного".

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