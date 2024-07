Брітні Спірс планує заробляти на своїх мемуарах в Росії

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Wikimedia Commons

В жовтні минулого року американська співачка Брітні Спірс презентувала свої мемуари The Woman In Me ("Жінка в мені"), які одразу стали бестселером. Тепер же лауреатка премії "Ґреммі" не проти випустити книгу на території Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

Брітні Спірс планує випустити книгу в Росії

Одне з російських видавництв отримало права на випуск мемуарів Брітні Спірс, які вже стали найкращою книгою року за версією Washington Post, Rolling Stone та інших видань.

"Ми досягли попередніх домовленостей із представниками співачки та її агентами", — лаконічно зазначив Раміль Фасхутдінов, головний редактор цього видання.

Попередньо книга артистки, яка не висловлювалась про війну в Україні, вийде восени цього року. Фінальна дата може бути скоригована залежно від термінів оформлення угоди.

В Україні мемуари Спірс вийшли пізніше, ніж в багатьох країнах світу. А саме — наприкінці цієї весни. Ціна книги складає 550 грн. В автобіографії Брітні відверто і без прикрас розповіла про найважчі періоди свого життя, зокрема, аборт після вагітності від співака Джастіна Тімберлейка.

Україномовна версія мемуарів Брітні Спірс. Фото: Наш Формат

