Бритни Спирс планирует зарабатывать на своих мемуарах в России

В октябре прошлого года американская певица Бритни Спирс представила свои мемуары The Woman In Me ("Женщина во мне"), которые сразу стали бестселлером. Теперь же лауреат премии "Грэмми" не прочь выпустить книгу на территории России.

Об этом сообщают росСМИ.

Бритни Спирс планирует выпустить книгу в России

Одно из российских издательств получило права на выпуск мемуаров Бритни Спирс, уже ставшие лучшей книгой года по версии Washington Post, Rolling Stone и других изданий.

"Мы достигли предварительных договоренностей с представителями певицы и ее агентами", — лаконично отметил Рамиль Фасхутдинов, главный редактор этого издания.

Предварительно книга артистки, которая не высказывалась о войне в Украине, выйдет осенью этого года. Финальная дата может быть скорректирована в зависимости от сроков оформления сделки.

В Украине мемуары Спирс вышли позже, чем во многих странах. А именно — в конце этой весны. Цена книги составляет 550 грн. В автобиографии Бритни откровенно и без украшений рассказала о самых тяжелых периодах своей жизни, в частности, аборте после беременности от певца Джастина Тимберлейка.

