Брітні Спірс різко відповіла родині Осборн, яка розкритикувала її танці

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Flickr

Вже тривалий час танці американської співачки Брітні Спірс, які вона публікує в соцмережах, викликають занепокоєння в багатьох шанувальників та зіркових колег. Напередодні активність номінантки премії "Ґреммі" розкритикували члени родини британського рокера Оззі Осборна. Брітні не стала мовчати та відповіла.

Відповідна публікація з’явилася в Instagram Спірс.

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Рок-музикант Оззі Осборн, переглядаючи ролики Брітні, заявив, що це дуже сумно. У сімейному подкасті він назвав Спірс "бідною старою жінкою". І це враховуючи те, що артистці лише 42 роки.

Дочка засновника групи Black Sabbath Келлі описала побачене в соціальних мережах Спірс одним словом — "жаль".

У відповідь Брітні не тільки передала "привітання" британській родині, але й опублікувала нове відео з танцями.

"Я хочу сказати родині Осборн, найнуднішій сім'ї, яку тільки знає людство, щоб вони забиралися до біса", — написала Брітні.

Співачка зауважила, що вона зовсім не бідна, грошей на рахунках теж достатньо, та й потрібних зв’язків вистачає. Також Спірс повідомила про плани влаштувати фотосесію з британською акторкою Кейт Бесінкейл, яку деякі користувачі соцмереж вважають дивакуватою, як і Спірс. Все через те, що 50-річна зірка публікує контент, який дехто вважає "недоречним її віку".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Брітні Спірс розійшлася зі своїм бойфрендом з кримінальним минулим. Також ми розповідали, що Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні.