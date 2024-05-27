У Бритни Спирс украли драгоценности — что известно

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Скандальная певица Бритни Спирс заявила, что ее дом ограбили. Звезда утверждает, что у нее украли драгоценности.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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У Бритни Спирс украли драгоценности

Знаменитость в соцсетях поделилась с поклонниками видео, на котором она открывает небольшой ящичек с драгоценностями. Его полочки почти пустые. Спирс утверждает, что ее ограбили.

"Это правда, все мои драгоценности украли", — заявила певица.

Звезда отмечает, что после ограбления боится покупать ценные вещи и сейчас не тратит на украшения много денег, ведь боится, что история может повториться. Спирс добавила, что в ее коллекции было немало драгоценностей, которые были сделаны под заказ.

Певица признается на видео о том, что грабители забрали даже ее детский крестик.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Instagram

Интересно, что, по данным издания Page Six, в полиции округа сообщили о том, что не получали никаких заявлений и жалоб от знаменитости.

Напомним, певица Бритни Спирс поссорилась со своим бойфрендом в отеле. А также звезда отказалась обращаться в больницу из-за перелома ноги.