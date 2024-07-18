Бритни Спирс резко ответила семье Осборн, которая раскритиковала ее танцы

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Flickr

Уже долгое время танцы американской певицы Бритни Спирс, которые она публикует в соцсетях, вызывают беспокойство у многих поклонников и звездных коллег. Накануне активность номинантки премии "Грэмми" подвергли критике члены семьи британского рокера Оззи Осборна. Бритни не стала молчать и ответила.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Спирс.

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Рок-музыкант Оззи Осборн, просматривая ролики Бритни, заявил, что это очень грустно. В семейном подкасте он назвал Спирс "бедной старой женщиной". И это учитывая, что артистке всего 42 года.

Дочь основателя группы Black Sabbath Келли описала увиденное в социальных сетях Спирс одним словом — "сожаление".

В ответ Бритни не только передала "приветствие" британской семье, но и опубликовала новое видео с танцами.

"Я хочу сказать семье Осборн, самой скучной семье, которую только знает человечество, чтобы они убирались к чертям", — написала Бритни.

Певица отметила, что она совсем не бедна, денег на счетах тоже достаточно, и нужных связей хватает. Также Спирс сообщила о планах устроить фотосессию с британской актрисой Кейт Бесинкейл, которую некоторые пользователи соцсетей считают чудаковатой, как и Спирс. Все потому, что 50-летняя звезда публикует контент, который некоторые считают "неуместным ее возрасту".

Напомним, ранее мы писали, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом с криминальным прошлым. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини.