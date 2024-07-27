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Брітні Спірс пригрозила судом відомій співачці — втім є нюанс

27 липня 2024 21:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Брітні Спірс пригрозила судом Halsey через відвертий кліп
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Flickr
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Новий кліп американської співачки Halsey на трек Lucky активно обговорюють в мережі. Не промовчала і титулована музична виконавиця Брітні Спірс. 

Про це повідомляє Variety.

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Нове відео нагадує творче та особисте життя Брітні Спірс. В деяких сценах Halsey сидить з голеною головою, поки їй ставлять крапельницю. Це посилання до психологічних проблем Спірс і періоду, коли вона опинилася під опікою свого батька Джеймі.

Також Halsey постає в культовому напівпрозорому вбранні, схожому на те, в якому Брітні знімалась в кліпі на трек Toxic, який приніс їй єдине "Ґреммі".

Не дивно, що Брітні в соцмережах висловила своє обурення. Вона написала, що дуже засмучена і відчуває, що зазнала булінгу. Також Спірс вона заявила, що вже обговорює з адвокатами можливий позов, тому що з нею повелися жорстоко.

Невдовзі цей пост Брітні зник із її соцмереж. Ба більше — її сторінка в Instagram не доступна.  У новому дописі в X Спірс зазначила — з її телефону писав хтось інший. Брітні зазначила, що навпаки, любить Halsey. Скоріш за все видалити пост Брітні змусили її менеджери, запевняють в соцмережах шанувальники. Halsey відреагувати на слова Спірс. 

"Я теж тебе люблю, Брітні! Завжди любила і завжди любитиму. Ти перша людина, завдяки якій я дізналася, що значить надихнутися кимось. І ти продовжуєш надихати мене щодня", — зазначила Halsey. 

Публікації Брітні Спірс
Публікації Halsey та Брітні Спірс. Скриншоти: X

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Брітні Спірс розійшлася зі своїм бойфрендом з кримінальним минулим. Також ми розповідали, що співачка Брітні Спірс обурилась на родину Осборн, яка висміяла її танці в соцмережах.

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