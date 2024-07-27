Бритни Спирс пригрозила судом Halsey из-за откровенного клипа

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Flickr

Новый клип американской певицы Halsey на трек Lucky активно обсуждается в сети. Не промолчала и титулованная музыкальная исполнительница Бритни Спирс.

Об этом сообщает Variety.

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Новое видео напоминает творческую и личную жизнь Бритни Спирс. В некоторых сценах Halsey сидит с бритой головой, пока ей ставят капельницу. Это ссылка к психологическим проблемам Спирс и периоду, когда она оказалась на попечении своего отца Джейми.

Также Halsey предстает в культовой полупрозрачной одежде, похожей на то, в которой Бритни снималась в клипе на трек Toxic, который принес ей единственное "Грэмми".

Неудивительно, что Бритни в соцсетях выразила свое негодование. Она написала, что очень расстроена и чувствует, что испытала буллинг. Также Спирс она заявила, что уже обсуждает с адвокатами возможный иск, потому что с ней поступили жестоко.

Вскоре этот пост Бритни исчез из ее соцсетей. Более того, ее страница в Instagram не доступна. В новом сообщении в X Спирс отметила — с ее телефона писал кто-то другой. Бритни отметила, что наоборот любит Halsey. Скорее всего, удалить пост Бритни заставили ее менеджеры, уверяют в соцсетях поклонники. Halsey отреагировать на слова Спирса.

"Я тоже тебя люблю, Бритни! Всегда любила и всегда буду любить. Ты первый человек, благодаря которому я узнала, что значит вдохновиться кем-то. И ты продолжаешь вдохновлять меня каждый день", — отметила Halsey.

Публикации Halsey и Бритни Спирс. Скриншоты: X

Напомним, ранее мы писали, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом с криминальным прошлым. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс возмутилась на семью Осборн, которая высмеяла ее танцы в соцсетях.