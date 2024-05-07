Коханець Брітні Спірс не платить аліменти своїм дітям — гучні подробиці

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Instagram/britneyspears

Після розлучення з голлівудським фітнес-тренером іранського походження Семом Асгарі американська співачка Брітні Спірс має романтичні стосунки зі своїм доглядальником за будинком, Полом Річардом Солізом. Окрім проблем з законом стало відомо, що він має багато дітей.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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За словами колишньої дружини Пола Річарда Соліз, в нього є щонайменше дев’ять дітей, яким він не платив аліментів. Ніколь Мансілла, з яким у нього п’ятеро дітей, зазначила, що той пішов від неї до Брітні Спірс через гроші співачки.

"Мій чоловік потрапив у пі**у Брітні Спірс. Він був одружений, а тепер відмовляється від своїх дітей. Він нехтує своїми дітьми заради неї", — заявила Ніколь про 37-річного Соліза.

Колишня дружина Пола Річарда Соліз, Ніколь Мансілла. Фото: Daily Mail

42-річна співачка найняла Пола Річарда у 2022 році на посаду доглядальника за своїм будинком у Каліфорнії. Але ділові стосунки з часом перетворилися на романтичні. Це, за інформацією джерел таблоїдів, і стало причиною, чому Сем Асгарі подав на розлучення. Соліз живе в багатомільйонному особняку Спірс у Таузенд Оукс, але вказує бунгало за кілька кварталів від нього як своє зареєстроване місце проживання.

Суд вимагає від коханця Спірс сплачувати 1167 доларів на місяць аліментів на дитину, починаючи з 1 травня 2024 року, плюс 50 відсотків витрат на охорону здоров’я його дітей. Втім цього Пол Річард не робить.

Зазначимо, що обранець співачки має кримінальне минуле. Його звинувачували в порушенні громадського порядку, створенні небезпеки для дітей та водінні без прав, а також у зберіганні наркотичних речовин для продажу та володінні вогнепальною зброєю.

Брітні Спірс та Пол Річард Соліз. Фото: Backgrid

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс отримала травму після гучної сварки з бойфрендом. Також ми розповідали, що сина голлівудського актора Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті власної матері.