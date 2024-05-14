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Бритни Спирс шокирует фанатов — певица наотрез не хочет лечить серьезную травму

14 мая 2024 21:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Бритни Спирс сломала ногу - что произошло
Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Скандальная певица Бритни Спирс, еще недавно попавшая в скандал со своим парнем, уже имеет следующую проблему. Звезда сильно травмировала ногу.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Звезда получила перелом ноги. Однако, она продолжает передвигаться в таком состоянии, хотя и чувствует дискомфорт. Певица пожаловалась, что при быстром передвижении нога немеет. Но при этом лечится все равно пока что не собирается.

"Хожу со сломанной ногой… Если я хожу быстро, она немеет", — рассказала артистка.

Звезда не доверяет врачам из-за неудавшегося опыта. У нее уже раньше были переломы и ей трижды совершали операцию на левой ноге. Каждый раз врачи говорили знаменитости, что травма сама заживет, но это небезопасно. Поэтому звезда делала операции, впрочем, чувствовала себя после только хуже и хуже. Сейчас она хочет посмотреть, заживет ли нога самостоятельно.

"Мне трижды делали операцию на левой ноге: дважды на колене и один раз на стопе. Врачи всегда говорили, что перелом может зажить сам по себе, но есть огромный шанс, что кость может треснуть и сломаться снова. Я всегда делала операции, а потом это было более больно, поэтому на этот раз я была упряма. Я посмотрю, знает ли мое тело, как вылечить себя", — призналась артистка.

Однако последние дни звезда выкладывает видео с танцами. Она надевает красивые платья и показывает свое тело в них. Все ролики публикует в соцсетях.

Бритни Спирс сообщила о сломанной ноге. Фото: instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс сообщила о сломанной ноге. Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, бойфренд Бритни Спирс кинул своих 5 детей ради звезды. Также бывший муж певицы расстроился из-за ее травмы в гостинице.

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