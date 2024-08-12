Брітні Спірс у міні відреагувала на вихід Блейк Лайвлі у культовій сукні

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears_._/

Брітні Спірс опублікувала в соцмережах відео, в якому постала в оновленій версії знаменитої сукні Versace Butterfly Dress — у цьому вбранні вона виходила у 2002 році. 42-річна співачка таким чином "відповіла" 36-річній Блейк Лайвлі, яка повторила культовий образ поп-діви на прем'єрі свого нового фільму "Покинь, якщо кохаєш" у Нью-Йорку.

Про це свідчить допис на сторінці артистки у соціальній мережі.

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Блейк Лайвлі вийшла на червону доріжку в тій самій сукні, яку вона придбала більш ніж за 10 тисяч доларів, актриса сказала, що є великою шанувальницею Спірс. Спірс не забула повідомити, що її нова сукня подобається їй більше, ніж стара, оскільки вона відкриває її ноги.

Брітні часто опиняється в центрі скандалу — нещодавно вона пригрозила подати до суду на співачку Холзі через кліп, заснований на її житті, але потім узяла свої слова назад. Як тільки почали з'являтися чутки про її можливий конфлікт з Блейк, вона поспішила зробити актрисі комплімент: "Це модернізована версія моєї сукні Versace 2002 року. Я в ній, звичайно, не Блейк Лайвлі, але мені подобається".

Джерело розповіло, що Спірс насправді була "дуже задоволена" і вважала, що Блейк виглядала в її сукні "чарівно". Лайвлі у свою чергу поставила лайк відео Брітні.

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Через вихід Блейк на червону доріжку в сукні Брітні багато хто вважав, що актриса зіграє співачку в майбутньому байопіку про неї, проте інсайдери повідомили, що це не так, просто пісня Спірс Everytime звучить у фільмі "Покинь, якщо кохаєш".

Нагадаємо, Блейк Лайвлі вразила виходом у сукні принцеси. А раніше ми писали, що зірка "Корони" знялась для глянцю у прозорій сукні.