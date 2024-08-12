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Бритни Спирс в мини отреагировала на выход Блейк Лайвли в культовом платье

12 августа 2024 09:09
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бритни Спирс в мини отреагировала на выход Блейк Лайвли в культовом платье
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears_._/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бритни Спирс опубликовала в соцсетях видео, в котором появилась в обновленной версии знаменитого платья Versace Butterfly Dress — в этом наряде она выходила в 2002 году. 42-летняя певица таким образом "ответила" 36-летней Блэйк Лайвли, повторившей культовый образ поп-дивы на премьере своего нового фильма "Оставь, если любишь" в Нью-Йорке.

Об этом свидетельствует пост на странице артистки в социальной сети.

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Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в том же платье, которое она приобрела более чем за 10 тысяч долларов, актриса сказала, что является большой поклонницей Спирс. Певица сообщила, что ее новое платье нравится ей больше, чем старое, поскольку оно открывает ее ноги.

 

 

Бритни часто оказывается в центре скандала — недавно она пригрозила подать в суд на певицу из-за клипа, основанного на ее жизни, но потом взяла свои слова обратно. Как только начали появляться слухи о ее возможном конфликте с Блэйк, она поспешила сделать актрисе комплимент: "Это модернизированная версия моего платья Versace 2002 года. Я в нем, конечно, не Блэйк Лайвли, но мне нравится".

Источник рассказал, что Спирс на самом деле была "очень довольна" и считала, что Блэйк выглядела в ее платье "волшебно". Лайвли в свою очередь поставила лайк видео Бритни.

 

Бритни Спирс в мини отреагировала на выход Блейк Лайвли в культовом платье - фото 1
Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

 

Из-за выхода Блейк на красную дорожку в платье Бритни многие считали, что актриса сыграет певицу в будущем байопике о ней, однако инсайдеры сообщили, что это не так, просто песня Спирс Everytime звучит в фильме "Оставь, если любишь".

Напомним, Блэйк Лайвли поразила выходом в платье принцессы. А раньше мы писали, что звезда "Короны" снялась для глянца в прозрачном платье.

Бритни Спирс зарубежные звезды звезды Блейк Лайвли

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