Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода
Певица Бритни Спирс рассказала, что учится быть одинокой после развода с мужем Сэмом Асгари. Звезда поделилась, что поняла, что "все не так хорошо".
Об этом Спирс написала в своей социальной сети.
Бритни Спирс откровенно рассказала о переживаниях
Состояние певицы вызывает много вопросов у ее поклонников: после развода с мужем Бритни Спирс часто стала публиковать не только фото в обнаженном виде. Звезда не только поссорилась с собственными сыновьями, но и выкладывает снимки с неизвестными мужчинами.
"Так странно быть одинокой. У меня было много времени, чтобы по-настоящему оглянуться назад, увидеть все хорошее и плохое...Я поняла, что все совсем не так хорошо, разговаривая сама с собой", — говорит певица.
Спирс рассказала, что ей скучно, но в то же время она многого боится.
"Так много людей вмешивались в мою жизнь, когда я росла. Но теперь быть эгоистичной и научиться получать от этого удовольствие — просто потрясающе. Мною легко манипулировать, и я полностью раскрываю перед человеком свою душу. Но я над этим работаю. Мне нужно найти время, чтобы остановиться и оглядеться, переоценить себя и понять, насколько это хорошо для меня", — написала она.
Поклонники также подозревают, что певица не пьет необходимых ей лекарств, стабилизирующих ее состояние на фоне срыва 2008 года, а проконтролировать ее некому.
Напомним, отец Бритни Спирс лишился ноги.
Ранее мы писали, что Бритни Спирс финализирует развод с Сэмом Асгари.
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