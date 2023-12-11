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Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода

11 декабря 2023 18:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Бритни Спирс рассказала, что учится быть одинокой после развода с мужем Сэмом Асгари. Звезда поделилась, что поняла, что "все не так хорошо".

Об этом Спирс написала в своей социальной сети.

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Состояние певицы вызывает много вопросов у ее поклонников: после развода с мужем Бритни Спирс часто стала публиковать не только фото в обнаженном виде. Звезда не только поссорилась с собственными сыновьями, но и выкладывает снимки с неизвестными мужчинами.

 

Певица Бритни Спирс рассказала, что нового узнала о себе после развода. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс рассказала, что нового узнала о себе после развода. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Так странно быть одинокой. У меня было много времени, чтобы по-настоящему оглянуться назад, увидеть все хорошее и плохое...Я поняла, что все совсем не так хорошо, разговаривая сама с собой", — говорит певица.

Спирс рассказала, что ей скучно, но в то же время она многого боится.

"Так много людей вмешивались в мою жизнь, когда я росла. Но теперь быть эгоистичной и научиться получать от этого удовольствие — просто потрясающе. Мною легко манипулировать, и я полностью раскрываю перед человеком свою душу. Но я над этим работаю. Мне нужно найти время, чтобы остановиться и оглядеться, переоценить себя и понять, насколько это хорошо для меня", — написала она.

Поклонники также подозревают, что певица не пьет необходимых ей лекарств, стабилизирующих ее состояние на фоне срыва 2008 года, а проконтролировать ее некому.

Напомним, отец Бритни Спирс лишился ноги.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс финализирует развод с Сэмом Асгари.

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