Будьте смелыми: Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год
Дизайнер Андре Тан поделился советами относительно новогоднего наряда. 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет нрав, и, чтобы привлечь его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.
Об этом дизайнер рассказал в своей социальной сети.
Андре Тан рекомендует добавить в образ перьев и пайетки
По мнению дизайнера, стоит обратить внимание на черный цвет — это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию. Также он рекомендует добавить следующие краски:
• Красный — символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.
• Зеленый — цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс — рожденным в год Дракона не рекомендуется надевать зеленые вещи).
• Золотой — цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же рекомендую использовать его акцентно!
Перья:
Это один из любимых элементов дракона. И моя личная любовь, они придают любому образу роскошь и статусность.
Блеск и пайетки:
Они напоминают драконью чешую, а значит точно не оставят их обладателя равнодушным, плюс, конечно же, это очень празднично и ярко — то, что нужно для яркого празднования!
Бархат, шелк, атлас и парча
Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери-образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.
Яркие аксессуары
Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары — кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону. Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше.
"Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!" — убежден Андре Тан.
Напомним, Андре Тан представил "мистическую" коллекцию по мотивам романа Хемингуэя.
Ранее Андре Тан дал советы украинцам.
Читайте Новини.LIVE!