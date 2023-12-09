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Будьте смелыми: Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год

9 декабря 2023 12:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Будьте смелыми: Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнер Андре Тан поделился советами относительно новогоднего наряда. 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет нрав, и, чтобы привлечь его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.

Об этом дизайнер рассказал в своей социальной сети.

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Андре Тан рекомендует добавить в образ перьев и пайетки

По мнению дизайнера, стоит обратить внимание на черный цвет — это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию. Также он рекомендует добавить следующие краски:

 

Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

• Красный — символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.

• Зеленый — цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс — рожденным в год Дракона не рекомендуется надевать зеленые вещи).

• Золотой — цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же рекомендую использовать его акцентно!

Перья:

Это один из любимых элементов дракона. И моя личная любовь, они придают любому образу роскошь и статусность.

Блеск и пайетки:

Они напоминают драконью чешую, а значит точно не оставят их обладателя равнодушным, плюс, конечно же, это очень празднично и ярко — то, что нужно для яркого празднования!

Бархат, шелк, атлас и парча

Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери-образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.

 

Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан рассказал, в каких цветах лучше встретить 2024 год. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Яркие аксессуары

Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары — кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону. Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше.

"Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!" — убежден Андре Тан.

Напомним, Андре Тан представил "мистическую" коллекцию по мотивам романа Хемингуэя.

Ранее Андре Тан дал советы украинцам.

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