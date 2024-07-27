Меган Маркл упрекнули в игре на камеру во время ее помолвки с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с принцем Гарри. Фото: Reuters

Ведущая новостей BBC Мишала Хусейн известна своей холодной, спокойной манерой, даже когда рассказывает о политиках в программе Today на Radio 4. Поэтому ее решение публично ответить на критику герцогини Сассекской относительно их совместного телевизионного интервью в 2017 году в честь помолвки вызвало волну возмущения. Но королевский обозреватель Ричард Эден встал на сторону коллеги.

Об этом пишет Daily Mail.

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Критика Мишала прозвучала в "документальном сериале" Netflix 2022 года "Гарри и Меган", когда герцогиня предположила, что интервью Хусейн с ней было "организованным реалити-шоу".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в Нигерии. Фото: Reuters

По словам высокопоставленного королевского источника, Меган жаловалась, что ведущая "не была достаточно отзывчивой, теплой", чтобы провести интервью.

Было сказано, что бывшая актриса предпочла бы, чтобы на эту должность была выбрана Опра Уинфри. Мишала в свою защиту сказала, что Меган не была наивной жертвой какого-то скоординированного заговора, она верила, что королевские супруги серьезно подумали над тем, что они скажут слушателям.

"Когда герцогиня Сассекская сказала, что мое интервью с ней и Гарри о помолвке было "организованным реалити-шоу", я не знала, что с этим делать. Они, казалось, продумывали, какой будет их новая жизнь и что брак будет означать для ее жизнь в частности", — говорит Хусен.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Мишала добавляет, что не было никакого намека на беду, которая произойдет позже, когда пара решила оставить королевские обязанности.

"Не было ничего, что указывало бы на то, что произойдет. Это были два человека, которые были исполнены радости друг от друга и жизни", — вспомнила Мишала.

Ричард Эден говорит, что общался с источниками, работавшими в королевском доме во время интервью Хусейн в 2017 году, и они сказали, что "выступление" герцогини должно было вызывать большее беспокойство, чем вызвало.

"В то время было такое волнение по поводу помолвки, что никто на самом деле не ставил под сомнение некоторые комментарии Меган. Но, если вы посмотрите это снова сейчас, некоторые ее ответы кажутся неискренними, а язык ее тела выразителен", — вспоминает инсайдер.

Меган, несомненно, выглядела гораздо увереннее, чем другие женщины, вышедшие замуж за члена королевской семьи.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

К примеру, леди Диана Спенсер, которой в то время было 19 лет, была очень застенчива во время интервью, стоя рядом с принцем Чарльзом в 1981 году. Кейт Миддлтон, которой тогда было 28, выглядела нервной, когда Том Брэдби с ITV задал им вопросы в Кенсингтонском дворце в 2010 году. Она позволила принцу Уильяму взять на себя инициативу.

Напротив, Меган, которой было тогда 36 лет, во время интервью выглядела более уверенной, чем Гарри. В конце концов она была опытной актрисой. Ее язык тела, она иногда наклонялась к своему жениху, сделал ее доминирующим партнером. Оглядываясь назад, сейчас трудно не услышать некоторые ее ответы иначе.

Например, Меган рассказала Хусейн, что она встретила Гарри на "свидании вслепую", а Гарри добавил: "Это было свидание вслепую, конечно".

Однако в сериале Netflix герцог говорит, что познакомился со своей будущей супругой через приложение.

"Мы с Меган познакомились через Instagram", — пояснил он.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с принцем Гарри. Фото: Reuters

В 2017 году Меган рассказала Хусейн, что когда общая подруга помогала организовать "свидание вслепую", она мало знала о Гарри.

"Поскольку я из Штатов, вы не очень знакомы с информацией о королевской семье. Я мало о нем знала, поэтому единственное, о чем я спросила ее, когда она сказала, что хочет нас познакомить, был один вопрос. Я сказала:" Ну, он милый?", — вспоминала Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Однако впоследствии выяснилось, что Меган с детства очень интересовалась королевской семьей.

Став взрослой, Меган настолько увлекалась королевскими новостями, что комментировала их в своем блоге The Tig.

"Чем больше я оглядываюсь на то интервью 2017 года с Мишала Хусейн, тем больше кажется, что "спланированным шоу" в нем было, на самом деле, выступление герцогини. В американской драме "Форс-мажоры" она сыграла роль помощника юриста Рейчел Зейн с успехом. Но она нашла новую роль в Кенсингтонском дворце: наивный аутсайдер вышел замуж за Виндзоров. Я бы сказал, что она была менее убедительной", — сказал Эден.

Меган была изображена, позируя у Букингемского дворца как 15-летняя туристка со своей тогдашней подругой Нинаки Приди, заметившей о ее браке с Гарри: "Я совсем не шокирована. Такое впечатление, что она всю жизнь планировала это. Меган получает именно то, что хочет, и Гарри влюбился в ее игру. Она всегда была очарована королевской семьей. Она хочет быть принцессой Дианой 2.0. Она умело сыграет свою роль, но я советую ему действовать осторожно".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с принцем Гарри. Фото: Reuters

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