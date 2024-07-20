Nemo, які перемогли на Євробаченні-2024, приїдуть до України — дата концерту

Переможці Євробачення-2024 приїдуть до України з концертом — коли саме
Переможці конкурсу "Євробачення-2024", швейцарці Nemo відвідає Україну в рамках свого туру. Подейкували, що артисти зможуть стати хедлайнерами Atlas United, який зараз проходить в Києві. Але Nemo приїде до столиці України значно пізніше.
Про це повідомляє "МУЗВАР".
Переможці Євробачення-2024 їдуть до України
Саме зі сцени фестивалю Atlas United оголосили, що переможці "Євробачення-2024" Nemo будуть з концертом у Києві. Локацією шоу 7 березня наступного року стане столичний клуб Atlas.
"Окрім власних треків Nemo інтригують спільним треком з Alyona Alyona та Jerry Heil, який буде презентовано на концерті", — йдеться в повідомленні.
Квитки стартують від 1200 грн (фан-зона) до 5000 грн. Концерт в столиці пройде в рамках туру Nemo — Break The Code Europe Tour 2025. Про намір записати спільний трек з переможцями "Євробачення-2024" Alyona Alyona та Jerry Heil розповідали ще у шведському Мальме, де в травні пройшов конкурс.
Зазначимо, що Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість. Саме тому застосовують до себе займенники вони/їх. Nemo отримали найбільшу кількість балів від журі. А ось глядачі дали їм п’яте місце, що у підсумку не завадило перемогти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Нацвідбору Дитячого Євробачення отримали рекордну кількість заявок. Також ми розповідали, що Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025".
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