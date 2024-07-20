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Переможці Євробачення-2024 приїдуть до України з концертом — коли саме

20 липня 2024 20:35
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Nemo, які перемогли на Євробаченні-2024, приїдуть до України — дата концерту
Переможці "Євробачення-2024" Nemo. Фото: Instagram/eurovision
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Переможці конкурсу "Євробачення-2024", швейцарці Nemo відвідає Україну в рамках свого туру. Подейкували, що артисти зможуть стати хедлайнерами Atlas United, який зараз проходить в Києві. Але Nemo приїде до столиці України значно пізніше. 

Про це повідомляє "МУЗВАР".

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Саме зі сцени фестивалю Atlas United оголосили, що переможці "Євробачення-2024" Nemo будуть з концертом у Києві. Локацією шоу 7 березня наступного року стане столичний клуб Atlas. 

"Окрім власних треків Nemo інтригують спільним треком з Alyona Alyona та Jerry Heil, який буде презентовано на концерті", — йдеться в повідомленні.

Афіша Nemo
Афіша київського концерту Nemo. Фото: kontramarka.ua

Квитки стартують від 1200 грн (фан-зона) до 5000 грн. Концерт в столиці пройде в рамках туру Nemo — Break The Code Europe Tour 2025. Про намір записати спільний трек з переможцями "Євробачення-2024" Alyona Alyona та Jerry Heil розповідали ще у шведському Мальме, де в травні пройшов конкурс.

Зазначимо, що Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість. Саме тому застосовують до себе займенники вони/їх. Nemo отримали найбільшу кількість балів від журі. А ось глядачі дали їм п’яте місце, що у підсумку не завадило перемогти. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Нацвідбору Дитячого Євробачення отримали рекордну кількість заявок. Також ми розповідали, що Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025".

Євробачення концерт закордонні зірки Євробачення-2024 Nemo

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