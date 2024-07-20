MÉLOVIN напомнил о пленении азовцев на фестивале Atlas United

Певец MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

В субботу, 20 июля, певец MÉLOVIN выступил на главной сцене масштабного украинского фестиваля Atlas United 2024. Во время исполнения одной из композиций артист напомнил о пленниках из "Азова".

Об этом MÉLOVIN сообщил в своих соцсетях.

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В завершение своего выступления MÉLOVIN анонсировал премьеру песни "Вбиваєш мене". В конце ее исполнения артист повернулся спиной к зрителям. В то же время раздался выстрел, и на одежде MÉLOVIN появилась красная жидкость, напоминавшая кровь. В этот момент на экране зрители увидели надпись: "Плен — не бутафория. Плен убивает. FREE AZOV".

"Этот выстрел — ничто, по сравнению с теми реалиями, в которых приходится жить гражданским и военным пленным... Поэтому здесь мне безразлично: пусть пишут негативные комментарии, пусть называют меня кем угодно, но люди будут говорить об "Азове"! Мы должны приложить усилия, чтобы вернуть домой наших людей", — отметил MÉLOVIN.

После громкого перформанса артист напомнил, что война в стране продолжается. Военные, гражданские до сих пор находятся в плену у россиян.

"Мы не имеем никакого права забывать об этом! Это неотложный вопрос", — подытожил MÉLOVIN.

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