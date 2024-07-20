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Бутафорный выстрел — MÉLOVIN шокирующе напомнил о пленении азовцев на Atlas United

20 июля 2024 22:59
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
MÉLOVIN напомнил о пленении азовцев на фестивале Atlas United
Певец MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В субботу, 20 июля, певец MÉLOVIN выступил на главной сцене масштабного украинского фестиваля Atlas United 2024. Во время исполнения одной из композиций артист напомнил о пленниках из "Азова".

Об этом MÉLOVIN сообщил в своих соцсетях.

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В завершение своего выступления MÉLOVIN анонсировал премьеру песни "Вбиваєш мене". В конце ее исполнения артист повернулся спиной к зрителям. В то же время раздался выстрел, и на одежде MÉLOVIN появилась красная жидкость, напоминавшая кровь. В этот момент на экране зрители увидели надпись: "Плен — не бутафория. Плен убивает. FREE AZOV".

"Этот выстрел ничто, по сравнению с теми реалиями, в которых приходится жить гражданским и военным пленным... Поэтому здесь мне безразлично: пусть пишут негативные комментарии, пусть называют меня кем угодно, но люди будут говорить об "Азове"! Мы должны приложить усилия, чтобы вернуть домой наших людей", — отметил MÉLOVIN.

После громкого перформанса артист напомнил, что война в стране продолжается. Военные, гражданские до сих пор находятся в плену у россиян.

"Мы не имеем никакого права забывать об этом! Это неотложный вопрос", — подытожил MÉLOVIN.

Напомним, ранее мы писали, что победители "Евровидения-2024" Nemo приедут в Украину с концертом. Также мы рассказывали, что в Украине избрали представительницу, которая поедет на конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024".

Atlas Weekend Melovin полк "Азов" украинские звезды

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