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Из-за дисквалификации Нидерландов в финале Евровидения-2024 есть нововведения

11 мая 2024 16:56
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Стас Кожушко
Редактор
Евровидение-2024 изменило правила из-за дисквалификации Нидерландов
Нидерландский певец Joost Klein. Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

В день финала "Евровидения-2024" организаторы песенного конкурса сообщили о дисквалификации Нидерландов. В этой связи они объявили некоторые нововведения, в частности, касающиеся голосования.

Об этом сообщается в соцсетях "Евровидения".

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В финале выступят 25 стран, вместо 26 запланированных. У Нидерландов был номер 5, впрочем, порядок менять не будут, чтобы не было путаницы в голосовании. Все участники сохраняют свои стартовые позиции в официальном порядке шоу.

Результаты жюри, полученные после генеральной репетиции 10 мая, были пересчитаны. Нидерланды не получат ни одного балла. В то же время страны, которых обошел певец Joost Klein, просто поднимутся на одну позицию. Нидерланды тоже не получат баллы от зрителей. Впрочем, зрители конкурса из этой страны все еще имеют право голосовать в финале. Результаты жюри Нидерландов остаются действительными.

Если же кто-нибудь попытается проголосовать за песню под номером 5, их голоса не учитывают. Впрочем, со зрителей может взиматься плата. Также Нидерланды не появятся на табло. Подобного за новейшую историю "Евровидения" еще не было.

Что повлекло дисквалификацию Нидерландов на "Евровидении"

"Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса "Евровидение". Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участие в конкурсе", — сообщили организаторы.

В Европейском вещательном союзе (EBU) обосновали такое решение тем, что действия Joost Klein нарушают правила международного песенного конкурса.

Напомним, ранее мы писали, где смотреть и как голосовать в финале "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, в каком городе пройдет "Детское Евровидение-2024".

Евровидение
скандал
музыка
Дисквалификация
Евровидение-2024

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