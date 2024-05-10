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Стало відомо, хто в Україні коментуватиме конкурс Євробачення-2024

10 травня 2024 23:29
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Стас Кожушко
Редактор
Хто в Україні коментуватиме конкурс Євробачення-2024
Один з номерів на "Євробаченні-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В суботу, 11 травня, у шведському Мальме пройде фінал  "Євробачення-2024". В Україні у прямому ефірі грандіозне шоу коментуватиме незмінний голос пісенного конкурсу, телеведучий Тімур Мірошниченко. Втім робитиме цього разу він не сам. 

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Хто в Україні коментуватиме "Євробачення-2024" 

Тімур Мірошниченко та стендапер Василь Байдак стануть коментаторами фіналу конкурсу. Зазначимо, що комік цього року вів також Нацвідбір в компанії Тімура та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної.

"Василь Байдак сьогодні не просто один із топових коміків, стендаперів та акторів країни, він — одна з головних осіб, яка рухає наш волонтерський рух: сам його заохочує та організовує. На нього хочеться рівнятися багато в чому і в громадянській позиції зокрема", — розповів Мірошниченко.

Мірошниченко та Байдак
Коментатори "Євробачення-2024" в Україні

"Вже не можу дочекатись! Хочу бути дотичним до всього, що стосується "Євробачення". Шкода, що без Юлі, бо тоді була б уся компашка в зборі. Зробимо з Тімуром цю подію веселішою", — підсумував Василь Байдак.

Зазначимо, що пряма трансляція "Євробачення-2024" розпочнеться 11 травня на платформах "Суспільного Мовлення" о 22:00. Представниці від України, Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть під другим номером. 

Нагадаємо, раніше ми писали, в якому місті пройде пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2024". Також ми розповідали, скільки Alyona Alyona і Jerry Heil зібрали на благодійність під час "Євробачення".

Євробачення
шоу
телебачення
Тімур Мірошниченко
Євробачення-2024

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