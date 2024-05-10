Де пройде пісенний конкурс Дитяче Євробачення 2024

Переможниця конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Іспанська телекомпанія RTVE оголосила місто, де 16 листопада пройде "Дитяче Євробачення-2024". Підготовка до пісенного конкурсу триває.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення".

Читайте також:

Де пройде Дитяче Євробачення-2024

RTVE взяв на себе організацію пісенного конкурсу після того, як переможець конкурсу 2023 року, Франція, передала можливість іншій країні. Франція двічі приймала дитяче "Євробачення" за останні три роки. Іспанія прийняла запрошення після того, як Сандра Валеро посіла друге місце в Ніцці. Період подання пісень розпочнеться 14 травня і закінчиться 3 липня.

Сам конкурс пройде в столиці Іспанії — Мадриді. "Дитяче Євробачення-2024" в цій країні стане символічним — Іспанія святкує 20-ту річницю перемоги Марії Ізабель на конкурсі з Antes Muerta Que Sencilla.

"Ми дуже раді, що їдемо до Мадрида через 55 років після того, як іспанська столиця прийняла останнє Євробачення. Ми з нетерпінням чекаємо захоплюючих ідей RTVE, щоб оживити це чудове місце, і вітати молодих артистів з усієї Європи в листопаді", — заявив Мартін Остердал, виконавчий супервайзер пісенних конкурсів "Євробачення" та "Дитяче Євробачення".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Alyona Alyona і Jerry Heil зібрали на благодійність під час "Євробачення". Також ми розповідали, що яка пісня "Євробачення" встановила рекорд в Spotify.